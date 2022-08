Victòria important / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona

El FC Barcelona va derrotar la Reial Societat a Anoeta per 1-4 a la segona jornada de LaLiga i va aconseguir la seva primera victòria de la temporada . Els golejadors blaugranes van ser Lewandowski per partida doble, Dembélé i Ansu Fati . El tècnic de Terrassa estava obligat a sumar els 3 punts en un camp sempre difícil per al Barça, però tot i així es va mostrar valent en la seva alineació inicial. Xavi Hernández va donar entrada a Balde, Frenkie De Jong i Ferran Torres com a novetats respecte a l'anterior partit contra el Rayo Vallecano.

Balde per Jordi Alba / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona .

L'aposta de l'entrenador no va poder començar millor, ja que Lewandowski marcava el 0-1 quan encara no s'havia complert ni un minut de matx. El davanter polonès aconseguia el primer gol amb la samarreta blaugrana el dia que feia 34 anys.

Lewandowski celebrant el primer gol / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona .

Tot i això, l'alegria culer només duraria 4 minuts, ja que l'ariet suec Isak empatava el partit. El marcador seguiria amb empat a 1 al descans després d'un primer temps molt igualat i d'alta intensitat en què els dos conjunts van disposar d'ocasions per anar al davant del vestidor.

El millor jugador del partit per al FC Barcelona tornava a ser el porter alemany Marc André Ter Stegen i això no era un bon símptoma. La Reial Societat sortia millor a la segona part i es va poder avançar amb un gol que l'àrbitre va anul·lar correctament per fora de joc. Xavi va ser decisiu en adonar-se'n i en introduir qui està cridat a ser l'ídol del Barça.

Ansu Fati va ser decisiu

Ansu Fati va sortir des de la banqueta i va revolucionar el matx. Passada l'hora de partit, va connectar amb Dembélé després d'una fabulosa passada de taló perquè el "mosquit" definís amb l'esquerra al pal de llarg de Remiro.

El Barça ja goleja / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona .

Només dos minuts més tard, l'extrem de La Masia assistia a Lewandowski perquè el flamant fitxatge aconseguís el doblet particular. Tot i això, Ansu també aconseguiria el seu premi en marcar el quart per al seu equip i així tancar una victòria molt important per al Barça. Ara els culers ja preparen el partit amistós que disputaran dimecres que ve davant del City al Camp Nou per l'ELA.