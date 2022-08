Toñi Moreno entrevistant David Bustamante/ @Telecinco

David Bustamante ha participat en una sorpresa molt especial a dos fans a 'Déjate querer', a qui ha conegut després d'una de les seves funcions en un teatre de València.

Durant aquesta, l'artista ha mantingut una xerrada molt sincera amb Toñi Moreno. La presentadora, després d'haver viscut un moment romàntic sobre l'escenari, diu a Bustamante que a qui li toca ara “demanar la mà” és a ell, instant-li que hauria de passar per l'altar amb la seva nòvia Yana. L'artista respon amb molt de sentit de l'humor: “Però… escolta'm, per què fiques pressió? No hi ha tanta pressa, tot en el moment oportú”.

Bustamant confessa que la seva filla Daniella va a veure'l al teatre i que va convidant les seves amigues.