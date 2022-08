El tenor, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

Plácido Domingo ha vist com la promotora del concert que havia d'oferir el proper 16 d'octubre a Santiago de Xile ha cancel·lat l'actuació . El tenor madrileny està sent investigat per la justícia argentina per la seva presumpta vinculació amb una xarxa de tràfic de dones i ja veu com comença a repercutir en la seva activitat professional.

Segons un comunicat enviat per l'empresa promotora, el concert "va ser posposat fa 4 setmanes enrere", i qualsevol que vulgui recuperar els diners abonats per les entrades pot fer-ho a través dels canals de venda d'entrades a internet, per la qual cosa la companyia insisteix que la cancel·lació no està vinculada a la polèmica en què està immers.

"La data de Xile va ser cancel·lada per altres raons completament diferents i alienes a l'artista. Estem fent els esforços necessaris per buscar una nova data, que més endavant serà informada en cas d'aconseguir encaixar amb la gira del tenor", afegeixen.