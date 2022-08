Raa Mora ha tingut una setmana complicada al seu programa Sálvame/ Instagram @ rafamoratete



Un col·laborador de Sálvame ha posat entre les cordes Rafa Mora al PoliDeluxe preguntant-li: ¿s'inventa Rafa informacions sobre els seus companys per brillar més encara sabent que causaria molt de mal? Rafa ha dit que no però el polígraf de Conchita ha revelat que menteix.

Mora hauria inventat notícies relacionades amb els seus companys per destacar més al programa i guanyar-se així el favor dels directors.

Kiko Jiménez ha assegurat que ell ha estat víctima de les mentides de Rafa més d'una vegada: "Jo sé que això és veritat perquè ha mentit sobre mi, s'ha inventat que jo feia pel·lícules porno i fins i tot sé de persones a les quals va convèncer perquè sortissin parlant de mi prometent-los un forat a la televisió”.

Rafa Mora ha negat les paraules del seu company però ha aprofitat per llançar-li a Kiko un zasca: “ Hi ha un vídeo teu per aquí circulant en què apareixes amb un altre noi en roba interior, però jo no he dit que hagis fet porno, com a molt pel·lícules eròtiques, per a més no dónes" .