Anabel " vol parlar amb Omar perquè tenen moltes coses pendents. La condició que posa és que no hi siguin ni Yulen ni Raquel perquè són coses privades i volia que passés abans que ell marxés", ha explicat el periodista Kike Calleja .

"Vaig parlar amb Omar i em va dir que no hi aniria perquè no volia trobar-se amb ella, encara que no tenen cap problema, que si la veu, la saluda sense problemes, però que per respecte a Raquel Lozano no aniria a aquest concert" com al final va passar.

Kike Calleja revela que Omar li ha confessat que la seva relació amb Raquel es troba a "stand by" ja que ell estarà dies, setmanes o fins i tot mesos aïllat mentre concursa a ' Malson al paradís ' per això han decidit deixar a l'aire la seva relació, en espera que ell torni del reality. María Patiño ho té clar, interpreta això com una ruptura "perquè a ell li interessa entrar al reality encara sent marit d'Anabel".