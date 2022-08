Les vallesanes van guanyar el final de manera clara. Foto: FCH

El sènior masculí del Barça i el sènior femení de l'Handbol Granollers són els Supercampions de Catalunya d'handbol . Els dos equips van complir els pronòstics que els donaven com a favorits i van guanyar les seves respectives finals, jugades dilluns passat 29 d'agost al pavelló Can Cases de Martorell .

La tarda va començar amb la Supercopa femenina, que les del Vallès Oriental van guanyar clarament contra l?OAR Gràcia de Sabadell (19-39). L'equip de Dolores Martín va imposar la seva categoria superior (hi ha dues divisions de diferència entre equips) i ja va arribar al descans amb 10 gols d'avantatge. La distància encara es duplicaria al segon temps. Ana González va ser la màxima golejadora del partit, Daisy León la millor sota pals i Ester Somaza la jugadora més destacada .

El Barça ha guanyat totes les edicions de la Supercopa. Foto: FCH



Després de la final femenina va arribar el torn del Barça-Granollers masculí . Els de Carlos Ortega es reafirmen com els dominadors absoluts d'una competició que han guanyat consecutivament des del 2014. El +7 dels blaugrana al descans no va poder ser neutralitzat pel conjunt d'Antonio Rama, i el resultat final va ser de 44-30. Els premis individuals van ser per a Ludovic Fàbregas (màxim golejador i MVP) i el porter internacional Gonzalo Pérez de Vargas.

Amb la Supercopa ja en el passat, els equips ja treballen a l'arrencada de Lliga, prevista per al primer cap de setmana de setembre. Curiosament, l'ASOBAL arrenca amb un altre derbi entre blaugranes i blancs, en aquest cas al Palau Blaugrana, el dissabte 3 de setembre a les 4 de la tarda.

Per part seva, el BMG femení haurà de viatjar a Tuí (Galícia) per jugar el primer partit de la Lliga Guerreres Iberdrola 2022-23 a la pista de l'Atlètic Guardés. L'estrena també serà el dissabte 3, però si escau a les 7 de la tarda.