Foto: Europa Press

Envoltat de polèmiques els últims anys, Miguel Bosé és notícia aquests dies perquè ha venut casa seva a Somosaguas de Pozuelo de Alarcón per tenir diners i poder marxar d'Espanya . Segons informen les Mamarazzis , Laura Fa i Lorena Vázquez, el cantant no té cap intenció de tornar-hi.

El que no ha transcendit és si la decisió ha estat dura o no per a l'artista, ja que la casa ha estat propietat de la família des de fa gairebé set dècades.

Tot i això, els problemes financers que ha patit recentment l'han portat a prendre la determinació de desfer-se de part del seu patrimoni, cosa habitual en aquests casos.

Vázquez i Fa han informat també que el cantautor havia considerat l'alternativa de llogar-la, i fins i tot van dir que un dels possibles llogaters seria Jorge Javier Vázquez, amb un lloguer prohibitiu per a molts: 15.000 euros al mes .