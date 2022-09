Vinicius Jr. ballant després d'un gol / @EP

Més enllà de com de "calenta" pot ser un derbi madrileny entre Atlètic i Reial Madrid -que sol ser-ho, i molt-, la prèvia d'aquests dies va anar pujant de nivell paulatinament a causa d'un nom: Vinicius Jr. El jugador brasiler del Real Madrid va denunciar comentaris racistes per mitjà d'un vídeo a les xarxes socials.

Una polèmica que, més que tenir raó, semblava un intent de cridar l?atenció per quedar com la víctima. Tot va arrencar fa uns dies al famós programa El Chiringuito , quan tractaven el tema dels balls de Vinicius Jr. en celebrar els gols, quan un dels col·laboradors, Pedro Bravo, va deixar anar la frase "aquí el que has de fer és respectar a els teus companys i deixar de fer el mico”.

Òbviament, la paraula "mono" i Vinicius en una mateixa frase només podia acabar desembocant en una paraula: racisme. El Reial Madrid va anunciar fins i tot que prendria mesures legals per les expressions cap al jugador franquícia. "El club ha donat instruccions als seus serveis jurídics per emprendre accions legals contra qualsevol que aboqui expressions racistes cap als nostres jugadors", deia el comunicat.

Josep Pedrerol , el presentador del programa, va sortir en defensa del seu col·laborador davant l'enrenou que es va formar. "L'altre dia Pedro Bravo, comentarista d'aquest programa, va dir 'no m'agrada o no facis més el mico' referint-se a Vinicius. A Espanya, aquesta expressió col·loquial significa no facis el tonto", justificava Pedrerol.

ACTITUDS RACISTES DE L'INFLADA MATALASSOS

S'entén la frase de Bravo, que tant podria haver dit “mono” com “imbècil”, però el significat del que es deia s'entenia perfectament. Una altra cosa van ser els càntics que es van dedicar als voltants del Cívitas Metropolità al jugador brasiler.

"Ets un mico, Vinicius ets un mico", cridava l'afició matalàs. Actituds, aquesta vegada sí, racistes a més no poder que haurien de tenir algun càstig per part dels organismes. No pot ser que tothom s'hagi posicionat a favor del futbolista amb un comentari desafortunat, però que caigui en sac trencat un càntic de tan mal gust com aquest.

QUÈ PASSA AMB VINICIUS I ELS SEUS BALLS?

El problema de Vinicius és que basa el seu joc i les seves actituds en la provocació envers el rival i vol quedar com a víctima. Quan Neymar jugava al Barça i li queien tants pals al camp ia la premsa pels seus regats i els seus balls, gran part de la premsa -sobretot la madrilenya, que té altaveus més potents- titllava el brasiler de "provocador".

Sembla que ara que és un jugador del Reial Madrid qui balla, el discurs canvia i volen que “continuï ballant”. Fer-ho al Santiago Bernabéu no està malament, perquè estàs amb la teva afició, però quan estàs a camp contrari i celebres un gol davant l'afició rival, és normal que els aficionats i els jugadors s'enfadin.

Però el que el senyor Vinicius no pot fer és fingir que l'agredeixen al camp i fer-se la víctima. De la mateixa manera que no pots cridar "fill de pu**" a un jugador i després voler quedar com un sant.

Qualsevol actitud racista està fora de lloc, però tampoc no és de bon gust que un jugador intenti enganyar constantment l'àrbitre amb faltes inexistents, amb agressions que no tenen lloc i amb gestos cap als rivals que són de molt mal gust.

Al final, la victòria del Reial Madrid sobre l?Atlètic per 2-1 va quedar pràcticament en un segon pla. Aquesta es va convertir en la sisena victòria consecutiva dels blancs, que descansaran a l'aturada de Seleccions com a líders de LaLiga Santander.