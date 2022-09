Foto: Getty Images

Jalen Hill , exjugador de bàsquet de la Universitat d'UCLA, ha estat trobat mort després d'estar diversos dies en parador desconegut a Costa Rica .

"Els nostres cors estan destrossats i completament trencats per informar familiars i amics que el nostre estimat fill, Jalen, va morir. Jalen va desaparèixer mentre era a Costa Rica", va explicar la seva família en una publicació a Instagram, que no va voler donar més detalls de les causes de la mort.

Feia anys que el jove lluitava contra l'ansietat i la depressió , especialment des que va ser suspès durant la seva primera temporada a la NCAA pel seu incident a la Xina, on va ser detingut el 2017.