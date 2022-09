La líder italiana Meloni en conèixer-se els resultats fintals/ @EP

Bona part del món estava pendent de les eleccions que s'han celebrat aquest diumenge a Itàlia , pels resultats que dies abans donaven les enquestes, gens tranquil per a la democràcia del país en forma de bota. La ultradreta, deien, juntament amb altres partits similars, tindrien prou vots per governar el país.

Una vegada més, les enquestes ja no s'han equivocat una dona de 46, Giorgina Meloni - cognom fruiter- es convertirà en la primera dona que dirigeixi el destí del país, gràcies a la coalició que ha de fer amb La Lliga Nacional de Matteo Salvini i Forza Italia de l'incombustible Silvio Berlusconi . La suma dels tres partits ha aconseguit el 44% dels vots davant del 26% del centre esquerre. Ara bé, si se suma al centreesquerra els vots de Matteo Renzi i Carlo Calenda , que per primera vegada va aparèixer expressament com una força liberal del centre polític, amb un bon 7%, més més la incorporació altres partits petits, tindria al voltant del 46% dels vots. Però aquesta possibilitat sembla inviable i Enrico Letta , amb gairebé un 20% dels vots, es quedarà reflexionant sobre els resultats que l'han deixat fora del govern.



Aquest resultat ha fet saltar les alarmes als països de la Unió Europea , que es temen canvis importants en les relacions amb la UE d'acord amb les declaracions realitzades per Meloni durant la campanya que no eren precisament gaire tranquil·litzadores. La pregunta que es fa tothom és ¿ha tornat el feixisme a Itàlia? Si tenim en compte l'eslògan elegit per la Meloni “Déu, pàtria i família” , el mateix, que utilitzava el Partit Nacional Feixista de Mussolini als anys 30, i que va instal·lar una dictadura durant 13. Cal recordar també que Mussolini es va convertir en un dels principals aliats de Hitler durant la segona Guerra Mundial.



Per si això no fos suficient per tenir dubtes sobre si Meloni té vel·leïtats feixistes, com els seus col·legiaris espanyols de Vox, en un míting del partit d'Abascal en el tancament de campanya de les eleccions andaluses en què va participar la guanyadora de les eleccions italianes, aquesta va apel·lar a les “arrels cristianes ia una batalla amb Europa per defensar els valors cristians i la universalitat de la creu. També va carregar contra la immigració, la multiculturalitat, el moviment LGTBI, el projecte europeu”.

Defensa a ultrança la “família tradicional”, d'un altre tipus de famílies no vol ni sentir-ne parlar, perquè per a ella no existeixen. Unes claus que defineix molt bé cap on vol portar el seu ideari i plantejaments polítics al nou govern italià. De tota manera, la coalició dels tres partits i personatges com el mateix Berlusconi, Salvine i Meloni com a protagonista, potser no duri gaire, i una vegada més, abans de dos anys potser es produeixin noves eleccions.



La força i les vinculacions ideològiques de la frase "Déu, pàtria i família" va ser utilitzada per l'encara president de Brasil, Jair Bolsonaro el 2020 amb motiu de les eleccions municipals. Ja se sap de com és demòcrata el president brasiler, però aquest eslògan, ja l'utilitzava als anys 30 el partit Acció Integrista Brasiler , un partit polític d'extrema dreta i tradicionalista, inspirat en el feixisme italià.



Com que tot ha de donar temps, se li donarà, però aquests resultats no tenen bona pinta i l'onada de la ultradreta a Europa és un fenomen que no cal frivolitzar , sinó que serveixi de lliçó que alguna cosa estaran fent malament els demòcrates.



Meloni ha escollit l'eslògan “Déu, pàtria i família”, heretat del feixisme dels anys 30. Sobre ell, la ultradretana ha dit que és “el manifest d'amor més bonic” i que ella és “hereva d'una tradició, una cultura , una identitat i una pertinença”.