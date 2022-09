La polifacètica andalusa. Foto: Europa Press



Després de travessar una etapa molt dura de la seva vida tant personalment com professionalment, Paz Padilla va complir 53 anys el passat dilluns 26 de setembre i ho va celebrar molt feliç i agraïda de poder estar un any més al costat dels seus.

Omplint una vegada més els escenaris amb el seu espectacle L'humor de la meva vida, la presentadora aprofitava el seu pas per Sevilla per celebrar anticipadament el seu aniversari amb tot el seu equip. Un cop tornada a Madrid, continua amb les festes i es reuneix amb la seva filla Anna Ferrer, la seva germana Sol Padilla i el seu gran amic Xoan Viqueira.

Des de la seva desvinculació amb Sálvame, Paz Padilla ha aconseguit demostrar que hi ha vida més enllà de la televisió, i és que tant el seu llibre, la seva obra de teatre o la seva marca No ni ná , estan sent tot un èxit. Tot i que el mes de juny passat s'anunciés el seu retorn a Mediaset, encara es desconeix quan es produirà.

Mentrestant, l?actriu aprofita la seva aturada per assistir a diferents programes de televisió i explicar de primera mà com està sent aquesta nova etapa de la seva vida. Pau està aprofitant cada minut per gaudir amb els seus éssers estimats i la nova il·lusió, Fran Medina, l'home que li ha tornat la il·lusió.