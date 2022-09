L'equip complet. Foto: FEDDF

L' equip espanyol , compost per Isabel Fernández, Loida Zabala i David Gómez , va aconseguir el bronze a la competició per equips a l'última jornada del Campionat d'Europa d'halterofília paralímpica, que s'ha disputat a Tbilissi (Geòrgia) .

Espanya va assolir les semifinals, però va ser derrotada per Ucraïna, que va avançar per lluitar per l'or. A la final de 'consolació', amb el metall de bronze en joc, els esportistes dirigits per Ayman Kichi es van veure les cares amb Turquia, davant la qual van resultar vencedors amb un aixecament de Fernández, de 65 quilos, un altre de Zabala, de 90 , i el definitiu de Moreno, de 120. Aquests els van permetre pujar al tercer calaix del podi d'un Europeu que marca l'inici de la classificació per als Jocs Paralímpics de París, que quedarà completada el juny del 2024.

El balanç final ha estat molt positiu. Loida Zabala, la primera a competir a l'Europeu, es va proclamar campiona continental en la seva categoria de menys de 50kg, amb un poderós aixecament de 93 quilos, confirmant les esperances espanyoles amb la participant a quatre Jocs Paralímpics.

Per la seva banda, Montse Alcoba es va penjar la medalla de plata a la de menys de 70kg. La catalana, que també va estar a la cita paralímpica de Tòquio aconseguint diploma, va arribar als 101 quilos, només superada per la francesa Souhad Ghazouni, que se'n va anar fins als 125.

També van brillar els novells; David Gómez Moreno va saldar la participació amb un sisè lloc, després de tres aixecaments vàlids de 124, 128 i 130 quilos en una prova que va guanyar el turc Muhammet Kaan, amb un millor registre de 164 quilos. Per la seva banda, Isabel Fernández va concloure a la setena plaça gràcies a una millor marca de 70 quilos.