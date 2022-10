Els jugadors blaugranes celebrant un gol / @EP

Després d'una aturada de seleccions que pràcticament es podria definir com a 'maleïda', la Lliga torna a entrar en escena i el Barça té un nou equip per enfrontar-se aquest dissabte: el Mallorca de Javier Aguirre. Les lesions han estat un autèntic maldecap per als blaugranes durant aquesta setmana, però això no serà excusa per a Xavi Hernández en aquesta jornada 7 de LaLiga Santander (21:00h / Movistar LaLiga ).

Per a aquest partit, una de les línies més malmeses per al tècnic egarenc és la defensa. Recordem que Jules Koundé va patir una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra amb França, i Ronald Araujo va ser intervingut quirúrgicament aquesta setmana per una avulsió del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta patida al partit amb Uruguai. A aquestes dues importantíssimes baixes, se li va sumar també la d' Héctor Bellerín , que es va notar una punxada en un entrenament amb el club i les proves van determinar un trencament fibril·lar al soli de la cama esquerra.

Pel lateral dret , Xavi recuperarà Sergi Roberto, lesionat del tendó d'Aquil·les, i també ha pujat a Marc Casadó , jugador del filial, per suplir la posició. En qualsevol cas, no és descartable que transformi el famós 4-3-3 en un 3-4-3 per adaptar-se als jugadors disponibles.

Cal comptar també amb la baixa de Memphis Depay i Frenkie De Jong, tots dos lesionats amb la selecció holandesa.

El míster blaugrana, conscient de la transcendència d'aquest partit, va advertir del rival: “penso a guanyar demà. Si som líders en acabar la jornada, millor. Però primer, guanyar. El Mallorca és un rival amb molta ànima, treballa molt bé , competeix molt bé. Ho vam veure al Bernabéu ”. En cas de guanyar, el Barça dormiria líder, ja que el Madrid juga contra l' Osasuna diumenge.

Javier Aguirre , per la seva banda, s'ha desfet en afalacs cap al Barça a la roda de premsa prèvia: “És un equip que ha fet aquest pas endavant en conceptes defensius, amb Xavi evidentment. És molt difícil ficar-los mà, però sempre en tens la esperança que s'equivoquin en una jugada a pilota parada o en un contraatac, encara que són molt concentrats sense pilota”.

Però el virus FIFA no afecta tan sols el Barça, sinó també els vermellons. " Baba i Muriqi van arribar amb molèsties que els va impedir entrenar ahir. Molèsties pròpies de jugar noranta minuts o algun cop. Van arribar lleument tocats, però avui ja estaven gairebé al 100% . Espero que demà estiguin bé", explicava Aguirre. La part positiva és que recuperaran Amath, Nastasic i Battaglia per al partit al Visit Mallorca Estadi.