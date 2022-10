No em van permetre entrar als EUA per haver estat al país sobre el qual avui em sembla escriure, l'Iran. Volava de Nova Zelanda als Àngels i no vaig tenir més remei que canviar de plans i agafar un vol que, a bon preu, sortia cap a Santiago de Xile. Un dels nostres refranys més populars diu que: “No hi ha malament que per bé no vingui, ni malament que cent anys duri”. Aquesta veritat inqüestionable em va permetre conèixer i gaudir a Xile més del que suposava al principi i veure amb optimisme que el moment d'entrar, on avui no sóc ben rebut, cada dia que passa és més a prop. Han passat onze anys des que el govern “més democràtic” del món va implantar aquesta normativa que restringeix les llibertats i si el motiu era castigar l'Iran per enriquir urani, queda clar que no han aconseguit el seu propòsit, ja que el nombre d'isòtops enriquits a l'actualitat en aquest país supera el que es produeix als EUA D'altra banda, se segueix viatjant i comerciant amb l'Iran, encara que això en posi a un a la llista negra. Pel que fa a mi, puc prometre i prometo, que el que es coïa en els enormes calders de bronze no era urani en absolut, sinó khnoresh gheymeh, un saborós estofat isfahanès a base de carn de xai, pèsols, ceba, tomàquet… , tot això enriquit (el guisat, no l'urani) amb una barreja d'espècies anomenada advieh.

Calderada isfahanesa: Fotografia: JL Meneses

Com diu un altre refrany: “pels ulls entren els desitjos” i el d'escriure sobre Isfahan em sembla en ordenar unes fotografies quan preparava una exposició, “Diversity”, per al “Terra Roia Arts Festival” que es va celebrar recentment a la localitat de Vilamur, als Pirineus lleidatans. Remenant-les va aparèixer la del calder i en ell, van començar a bombollar els records ia delectar-me amb ells. El plat fort d'Isfahan és la seva espectacular plaça Naqsh-e Yahan, al centre de la ciutat, declarada el 1979 per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. La primera cosa que et sorprèn és la seva dimensió, gairebé 90.000 metres quadrats; el segon, l'envolupant color blau del cel, el del Palau d'Ali Qapu; el de les mesquites de Shah i de Lotfollah; o l'immens estany de rajoles de tots els blaus, que ocupa gran part de la plaça. Quan al capvespre encenen les fonts i s'il·luminen els edificis, veus l'esplendor del que fou l'imperi persa des d'abans que naixés Crist fins a la revolució iraniana i la implantació de la República Islàmica. No faré més comentaris en aquests moments porsiaca no puc tornar a l'Iran. Més endavant ja veurem.

Plaça de Naqsh-e Yahan, Isfahan. Fotografia: JL Meneses

Tots els edificis de la plaça es mereixen una atenció especial, tant per les façanes com per les portes d'accés, els arcs i les voltes cobertes de rajoles de tots els colors. A l'entorn de la plaça, a la cara oest, hi ha el Palau d'Ali Qapu davant de la mesquita Lotfollah. És un edifici que, encara que el seu estil és diferent, harmonitza perfectament amb la resta. Va ser construït pel rei Abbas al segle XV per rebre mandataris i, com no podia ser d'una altra manera, per veure des de la seva gran terrassa coberta els partits de pol que se celebraven i se segueixen celebrant a la plaça. Al llarg de la història ha hagut de ser reparat diverses vegades i moltes de les ornamentacions no s'han recuperat. Ja sabem com de vandàlic pot ser l'home adoctrinat i el que és capaç de fer, per això, on va residir l'art més sublim i els modals més refinats, també va residir i resideix la immensa estupidesa. Aquesta qüestió ja ens la va aclarir Einstein.

Palau d'Ali Qapu. Fotografia: JL Meneses

Saborejat el primer plat, encara en queden molts a Isfahan per continuar gaudint. A la zona nord de la plaça es troba el Gran Basar d'Isfahan i davant de la porta d'entrada, en una zona de la gran plaça, els joves isfahanesos juguen al xogan (pol a cavall), un esport aristocràtic que es practica des de la era aquemènida, la de Ciro el Gran, qui el va promoure més de mig segle abans que naixés Jesús, l'Altre, no el meu germà que és a la seva Glòria. Hàbils amb el cavall i el pol, han aconseguit que aquest esport sigui reconegut pel Comitè Olímpic Internacional. Faltaria més! Doncs bé, després del jugador que vesteix la samarreta a ratlles, “estil atletic”, i sota l'arc de l'entrada de rajoles blaves, hi ha un dels accessos al Gran Basar, un llarg carrer voltat i els seus voltants on pots trobar una mostra del que es produeix i es ven a Isfahan.

Partit de xogan a la Plaça de Naqsh-e Yahan. Fotografia: JL Meneses

El Basar Qeysarie o Gran Basar es va construir al segle XI i va ser molt visitat pels comerciants que viatjaven per la Ruta de la Seda entre orient i occident. Milers de botigues es concentren als seus passadissos i voltants amb tal varietat de productes, que no hi ha temps per avorrir-se. A cada tram, un determinat gènere, i amb ells, colors i olors diferents: en unes, l'olor de les espècies que emanen de les piràmides còniques de totes les tonalitats; en altres galeries, les artesanes catifes perses de llana, seda o cotó, amb la seva olor especial produïda pels teixits i els tints; també, atuells i xirimbols de bronze i coure que els artesans elaboren a tallers ia les portes dels seus comerços; com a pioners de la gemmologia, segueixen elaborant pedres precioses i joies en què claven els ulls les joves dones iranianes, avui enfundades en un negre integral que amb prou feines deixa els seus bells ulls al descobert. Qui ho diria d'aquell imperi persa que va enlluernar el món per la seva elegància i tolerància.

Basar Qeysarie o Gran Basar. Fotografia: JL Meneses

Qui pensi que a Isfahan no hi ha vida més enllà de la Plaça de Naqsh-e Yahan, s'equivoca, perquè a més de les mesquites i palaus, hi ha una sèrie de ponts que deixen a un “pasmao”. El més conegut i visitat és el Si-o-se-Pol, un pont i presa de 33 arcs construït, al segle XVII, sobre el riu Zayandeh durant el regnat del rei Abbas I. Per ell, passen avui els isfahanins d'un costat a l'altre de la ciutat ia l'entorn del riu es reuneixen, a tota hora i per a tot tipus d'assumptes, com es va fer durant milers d'anys per aquells que els van precedir. Les seves aigües van endolcir la convivència entre cultures i creences diferents: musulmans, cristians, zoroastrians, convertint la ciutat en un lloc de referència per a tots els viatgers del món. Isfahan no seria el que és, centre del comerç, de l'art i de la cultura, sense aquest llarg i ample riu que va pintar de verd una àmplia zona del desert. Avui continua sent un lloc molt visitat pels iranians i també per viatgers internacionals.

Pont de Si-o-es Pol i riu Zayandeh. Fotografia: JL Meneses

A tots els reis se'ls pot criticar moltes coses fetes al llarg de la història, però cal reconèixer, tot i que malgrat els intransigents antimonàrquics, que durant els seus regnats es van fomentar les arts, es van realitzar obres d'envergadura i es van construir edificis singulars , molts d'ells, avui formen part del Patrimoni de la Humanitat. Sé que ells no van posar una sola pedra, però, cal acceptar que la cultura, l'art i el coneixement van florir als palaus generació rere generació. A qualsevol amant de l'art i de la cultura, independentment del seu credo, li cau la bava quan visita el Palau Reial de Chehel Sotou, construït durant els regnats d'Abbas I i II. El palau, amb les vint altes columnes de fusta al pòrtic, es reflecteix majestuosament en un estany d'alabastre. Al centre del palau hi ha una gran sala descoberta on es van dur a terme recepcions i cerimònies oficials i extraoficials. Al seu interior, el palau està decorat amb pintures murals que parlen de la grandesa de l'imperi, dels triomfs en diferents batalles i com no, de l'amor i el desamor a les “mil i una nits”. Encara hi ha resta de pols a parets i sostres.

Palau Reial de Chehel Sotou. Fotografia de JL Meneses

Els palaus d'Isfahan són bonics per la seva arquitectura i artística ornamentació, però també ho són perquè l'aigua i els jardins són presents com a complement indispensable, convertint el que és bonic en bonic. Si, a més, com es pot veure a la foto, et topes amb un isfahaní relaxadament assegut prenent la fresca, l'escena s'harmonitza i es converteix en un record inesborrable. El palau i jardins Hasht Behesht es troben al centre de la ciutat. Va ser construït pel rei Suleiman, també de la dinastia safàvida, al segle XVII i els jardins, durant el regnat de rei Shah Safi. L'interior, de dues plantes, es caracteritza per la varietat arquitectònica i per les parets decorades. Pel que sembla, a les seves habitacions es van allotjar les vuit esposes de Suleiman i m'imagino, que darrere de cada arbre del jardí s'amagaria un “paparazzi” per dibuixar, en un pergamí persa, algun dels palatins rebolcs. Com que vuit és molt “pa de pessic”, potser donarien un cop de mà en aquests assumptes rutinaris de palau. Vaja, dic jo.

Palau i jardins Hasht Behesht. Fotografia: JL Meneses

Segons diuen, els terribles iranians no paren d'enriquir l'urani. Jo no sé si enriqueixen l'urani o s'enriqueixen amb l'urani, en aquest segon cas, hi ha molts més països que s'hi enriqueixen i, per “h” o per “b”, no s'actua contra ells. El que sí que sé, perquè ho he pogut comprovar personalment i sense utilitzar serveis d'intel·ligència, és que els isfahanins es bolquin a practicar i enriquir les relacions personals amb estrangers, veïns, amics o familiars, sempre que tenen ocasió de fer-ho. En honor a la veritat, també he de dir que a tot arreu hi ha éssers impresentables, també aquí, potser menys que allà…o potser m'equivoco. A la foto, amb la qual vaig concloent aquest article, es pot veure amb claredat l'enriquiment de les relacions amb la pràctica del “rotlle de la patata”. Sempre hi haurà algú que pensi que estan tramant alguna cosa.

El “rotlle de la patata” o una cosa semblant. Fotografia: JL Meneses

Arribats a aquest punt, vist allò vist i viatjat allò viatjat, vull posar en valor la sensibilitat de molts reis per la cultura i l'art. És clar que, per dir-ho tot, menjat i servit es pot tenir més sensibilitat i fins i tot més ganes de recrear-s'hi. I em pregunto, quins nassos fa l'aiatol·là de torn en els seus moments de festa després d'haver enviat a prendre vents a la Dinastia Pahlavi?, on és el seu llegat?, per què no es delecta amb els contorns femenins i enfunda a les dones en sacs de vellut negre?, i el d'altres mandataris d'aquí i allà els noms dels quals no citaré perquè vostès ja els coneixen? Alguna de les seves actuacions forma part del Patrimoni de la Humanitat i són apreciades pels viatgers? Amb més freqüència del que podem imaginar, més que construir destrossen i quant a les arts, s'inclinen preferentment pel “birloque”, li toqui a qui li toqui. A mi, personalment, i creguin-me vostès que no porto cap tatuatge al meu passaport, em fastigueja més el que ho fa perquè està temporalment en el poder, que el que porta generacions fent-ho, és a dir, perquè ho porta a la sang.