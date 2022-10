Foto: Twitter (@jjaviervazquez)

"Per ara m'han diagnosticat apnea severa , de manera que hauré de dormir amb maquineta. Ho celebro". Així de sincer s'ha mostrat Jorge Javier Vázquez al seu bloc de la revista Lecturas , anomenat Vidas propias .

"Dormir malament t'infla, això ho sap fins a aquest Papa que trasbalsa els fatxes i enamora les persones de tan bona voluntat com jo. I una altra cosa és que no pot ser que segueixi roncant com ho faig. Em va explicar P. que a el vol Brussel·les-Kigali una senyora es va girar per detectar qui emetia aquests sons tan escandalosos. Era jo. He arribat a roncar veient la immensa Rosa Maria Sardà. Qui pateixi apnees sap el que em refereixo" , afegeix el presentador de Badalona .

El presentador també ha volgut compartir la seva experiència en el seu perfil de Twitter, explicant que "t'entra tal tontuna en els moments més inadequats que sembla que t'hagis endollat una racioneta de Propofol, aquell sedant que es va emportar Michael Jackson".