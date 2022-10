Foto: FCB



El Barça continua mostrant senyals de millora en el seu joc i això el va portar a aconseguir la seva segona victòria a la fase regular de l' Eurolliga , després d'imposar-se per 73-84 en la visita a un Bayern Munic que va crear menys problemes dels previstos.



Els de Sarunas Jasikevicius van trobar el seu ritme i encert ofensiu després del descans. Fins aquell moment, els locals havien aconseguit tenallar-los com antany, però les nines d' Álex Abrines , primer, i de Nico Laprovittola , més tard, van desembussar el xoc.

Fins al segon temps no es va acabar decantant el partit a favor del conjunt blaugrana. El 19-28 que va aconseguir el Barça al tercer parcial seria decisiu per aconseguir un +10 que els germànics no aconseguirien neutralitzar.

Abrines, Vesely i Laprovittola, tots amb 14 punts, van liderar l'anotació del conjunt blaugrana a la capital bavaresa.