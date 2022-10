Segons dades aportades per PF Seguretat Viària, Espanya és el primer país europeu a implementar l'ús obligatori de les balises v16 connectades . L'1 de gener del 2026, tots els cotxes que circulin per territori espanyol hauran de portar una balisa v16 connectada a la plataforma general de trànsit per complir la normativa de trànsit.

Balisa connectada V16. - PF Seguretat Viària

Les balises V16 van ser protagonistes a la Reunió del Grup d'Alt Nivell sobre Seguretat Viària de la Comissió Europea, on va ser present a les autoritats generals de trànsit i seguretat viària.

A la reunió es van discutir diversos temes, posant èmfasi en les iniciatives legislatives comunitàries i l'estat de la seguretat viària als països de la Unió Europea.* Un punt molt important per a aquest grup de treball va ser l'exposició de Jorge Ordás sobre la iniciativa espanyola de la balisa V16 connectada.

És important destacar que Espanya és pionera en seguretat viària, implementant l'ús obligatori d'aquestes balises que poden substituir oficialment els triangles actuals d'emergència . Amb l'entrada en vigor del Reial Decret d'Auxili a Carretera, es permet substituir els triangles tradicionals per una llum V-16.

La balisa v16 és un element de senyalització que es col·loca sobre el sostre del vehicle i que emet un senyal lluminós visible fins a un quilòmetre de distància, fent la mateixa funció, però amb més seguretat, que els clàssics triangles d'emergència. Gràcies al nou senyal V16, es redueixen els riscos d'atropellament a l'hora de posar els triangles i es millora la visibilitat per a la resta de conductors. A més, es calcula que gairebé el 40% de les avaries que immobilitzen un vehicle a la carretera són d'origen elèctric, amb la qual cosa moltes vegades no funcionen els intermitents de seguretat, de manera que baixar del cotxe per col·locar els triangles uns metres abans del vehicle suposa una operació de gran risc.

Per evitar totes aquestes situacions de risc, la balisa d'emergència connectada V16 passarà a ser d'ús obligatori a partir de l'1 de gener de 2026. Tanmateix, des d'aquest moment i fins que aquesta normativa sigui efectiva, conviuran diversos dispositius d'emergència . cosa que es podran utilitzar indistintament els triangles d'emergència així com la balisa V16 connectada i no connectada.

Tot i això, tenint en compte la gran quantitat d'avantatges que ofereix aquest sistema innovador de prevenció d'accidents i el gran pas cap a la seguretat a la carretera que l'ús d'aquests dispositius comporta, s'estima que els conductors espanyols comencin a utilitzar aquestes balises connectades molt abans de la data dús obligatori.

Encara que la institució general de trànsit encara no ha anunciat a través de la seva pàgina web quines són les balises autoritzades ja existeixen models al mercat molt innovadors que sortiran al mercat properament com la balisa PF Led ONE v16 connectada, disponible sota reserva a través de la web del seu fabricant Erum Vial.

Quines són les característiques principals de la balisa v16 connectada?

Aquest senyal d'emergència funciona mitjançant tecnologia NBIoT. Disposa d´un led que emet una llum intermitent de 360 graus visible a un quilòmetre de distància en totes direccions. La balisa PF Led One funciona amb una bateria 9V intercanviable, que ofereix una autonomia, durant el seu ús, superior a 2 hores.

D'altra banda, PF Led One v16 connectada, és de mida petita i compacta, per la qual cosa es pot guardar a qualsevol lloc del cotxe, com per exemple a la guantera. A més, compta amb un sistema de protecció IP54 que permet el seu ús sota condicions meteorològiques adverses com pluja, neu o boira.

Quan es fa servir la balisa v16 connectada?

A més, de la seva ràpida col·locació, la balisa PF LED ONE V16 compta amb connexió a la plataforma general de trànsit i geolocalització. En cas d'avaria o accident, s'enviarà un senyal d'auxili a les autoritats pertinents que informarà a la resta de conductors a la via i serveis d'emergència informant sobre la ubicació del vehicle.

L'activació d'aquest dispositiu depèn del model a utilitzar, però en el cas de la balisa PF Led One v16 connectada, es pot activar amb un simple gir de carcassa. Un cop encesa, s'obre la finestreta del cotxe i es col·loca sobre el sostre. Al mateix temps que s'encén la llum s'activa la connectivitat informant les autoritats pertinents de la ubicació del cotxe, per donar avís als sistemes d'auxili a la carretera, i informar altres conductors mitjançant panells informatius.

En conclusió, l'any 2026 tots els cotxes espanyols hauran de portar la balisa V16 connectada, però ja hi ha molts conductors desitjosos d'adquirir la balisa connectada V16 per formar part d'aquesta transició que aporta més seguretat i menys riscos a la carretera.