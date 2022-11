El jove jugador periquito Nico Melamed, un dels esperats aquesta nit a La Rosaleda. | @ep

L' Espanyol encara les últimes hores per al matx de la primera ronda de la Copa del Rei amb una gran responsabilitat al darrere. Aquesta nit ( 21:00h ) s'enfronta al CD Rincón , conjunt malagueny que milita a la Divisió d'Honor d'Andalusia -competició equivalent a Primera Catalana- , al mític estadi de La Rosaleda . L'afició periquita no accepta cap altre resultat per a aquesta nit que no sigui una victòria , després d'unes setmanes terribles que han portat el conjunt català a tan sols un punt per sobre dels llocs del descens.

Després de la derrota (0-1) contra el Vila-real , el líder del vestidor, Diego Martínez , s'ha convertit en l'entrenador amb una arrencada pitjor de la història del club. Únicament ha aconseguit 2 victòries en les 14 disputes que porta assumides des que es va posar al capdavant de l'equip de Cornellà .

S'ASSUMEIXEN ROTACIONS

L' Espanyol arriba al matx amb molt poc a guanyar però amb molt a perdre atès que la derrota culminaria la terrorífica arrencada del club periquito aquesta temporada. Tot i que la situació penja d'un fil, s'espera que Martínez avui de minuts als menys habituals. Noms com Melamed i Pol Lozano , promeses de l'equip però amb un rol secundari en aquest inici s'esperen a l'onze inicial. La principal sorpresa de la convocatòria ha estat l'estrena de Kenneth Soler , de gran importància al filial, que des del seu retorn aquest estiu del Reial Madrid Castilla no s'havia estrenat al primer equip . A ell se li sumen Dani Villahermosa i Roger Martínez , a més de Simo Keddari , una de les sensacions de l'any.

Per la seva banda, el CD Racó arriba a la trobada amb la il·lusió d'un nen en veure els regals de Nadal . A més, després d'arrencar amb empat aquesta temporada, ja han encadenat sis victòries consecutives --sumant 15 gols a favor i només 3 en contra-- que li han permès posicionar-se com a líder en solitari de la Divisió d'Honor andalusa.