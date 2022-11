Nadó @unsplash

Una dona va segrestar un nadó per fer un ritual de sacrifici humà en un intent per reviure el seu pare a Delhi. Ella ha estat arrestada i el nen ha estat rescatat per la policia.

Dijous, un nadó de dos mesos va desaparèixer a l'àrea de Garhi a Delhi. Es va registrar un cas de segrest i es va iniciar una investigació.

La mare del nen va dir a la policia que la dona que va segrestar el nen es va reunir amb la família a l'Hospital Safdarjung i es va presentar com a membre d'una ONG. Ella els va seguir amb el pretext d'examinar el desenvolupament del nadó nounat, va dir la policia. Més tard aquell mateix dia, la dona va segrestar el nounat.

Segons la policia, l'acusada va fer el segrest amb la creença que sacrificant un nounat, el seu pare mort podria tornar a la vida.

La policia va fer servir imatges de CCTV per atrapar la dona i va rescatar el nadó abans que es cometés l'assassinat.

L'acusada ha estat identificat com a Shweta, de 25 anys. L'autoritats continuen investigant els fets.

L'incident es produeix mesos després d'un cas de 'sacrifici humà' a Kerala en què dues dones van ser assassinades i els seus cossos van ser tallats, cuinats i menjats com a part d'un ritual de màgia negra a l'aldea d'Elanthoor.