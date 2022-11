Mervione Rocha amb la seva família de drap - TikTok

Una dona que diu que s'ha casat amb un ninot de drap diu que la seva relació ara "penja d'un fil" un any després, i ha acusat el seu marit fet a mà d'enganyar-la.

Meirivone Rocha Moraes, de 37 anys, estava a punt per celebrar el primer aniversari amb el ninot de drap Marcelo, però es va quedar amb el cor trencat després que un amic el va veure colar-se en un motel amb una altra dona.

Meirivone ha estat notícia anteriorment després de parlar sobre el seu gran idil·li amb Marcelo, qui la seva mare va fer per a ella després d'escoltar les seves queixes sobre la vida, afirmant que se sentia com una persona soltera que no tenia amb qui ballar.

Lamentablement, no va passar gaire temps abans que apareguessin esquerdes al seu conte de fades.



Meirivone, del Brasil, afirma que ella i Marcelo ara dormen en habitacions separades després que va descobrir que ell l'havia estat "enganyant" amb una altra dona.

Ara s'ha sincerat sobre el seu idil·li en un sincer vídeo de TikTok, que ha registrat 1,6 milions de visites i més de 120.000 m'agrada.

Devastada, Meirivone va dir: " Em vaig assabentar per una amiga que em va dir que va veure Marcelo entrar a un motel amb una altra dona mentre jo estava hospitalitzada tres nits i tres dies amb Marcelinho, el nostre fill, que tenia un virus" .

"Al principi vaig pensar que estava mentint, però després vaig començar a mirar el telèfon i vaig veure les converses, cosa que em va assegurar que m'estava enganyant. Seguia negant tot i deia que m'estimava molt, a més de demanar-me perdó. i plorant molt. La discussió va ser lletja i va espantar [al nostre fill] que estava plorant, així que li vaig cridar: 'Veus el que has fet?' Li vaig preguntar qui era la dona i no va respondre”.

Tot i que inicialment va considerar fer fora l'enganyós Marcelo de la casa per complet, va accedir a deixar-lo quedar-se pel bé dels seus fills, Carol i Diego, i el seu 'bebè' Marcelo.

Meirivone va dir: "Volia treure'l de la casa, però el nostre nadó està creixent i en aquesta etapa estranyaria molt el seu pare. A més, l'amor que sento per ell em va fer perdonar, no completament, però no crec que pugui viure sense el meu marit. Necessito parlar amb ell, perquè pugui decidir d'una vegada per totes que no enganya més i si ho fa una vegada més, no ho perdonaré”.