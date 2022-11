Ana María Aldón trenca a llorar a escortar José Ortega Cano parlar de la seva separació |@EP

Ana María Aldón compleix aquest dissabte 45 anys, un dia molt assenyalat al mig de la seva polèmica separació de José Ortega Cano. La dissenyadora ha confessat a Emma García que s'ha aixecat "amb molt de sentiment i nostàlgia", fins al punt que se li han saltat les llàgrimes. Un dels primers a felicitar-la ha estat el torero qui no ha dubtat a celebrar aquesta data tan senyalada amb la tarta de rigor, segons ha detallat Lecturas.

El programa 'Fiesta' volia contar amb un missatge de José Ortega Cano per a Ana María, però el torero no ho ha vist apropiat: “No ho veig bé perquè ens separarem i això ara mateix no encaixa”, s'escorta dir al destre en una conversa telefònica amb una companya de la redacció. Unes paraules que han anat directes al cor de la col·laboradora que des del plató no podia contenir les llàgrimes.

"És normal. Li estan demanant una cosa que no veu normal i jo tampoc... A més, ho ha fet en privat", manifestava la gaditana fent referència que la seva relació a casa continua sent bona. Però, per què ha trencat a plorar? Amb molta naturalitat, Ana Maria ha reconegut que l'ha sorprès “quan l'he sentit verbalitzar per primera vegada que ens separarem” . "Jo sóc molt realista i ell ho te molt assumit però jo no ho havia sentit llavors... A casa no mencionem la paraula", explicava.

Tot i que Ana Maria està molt segura de la seva decisió no pot evitar emocionar-se en mirar enrere: "És com una cosa que és mor i és la darrera vegada que passarà, i aquest és l'últim aniversari que passarem junts" , exposava els seus companys.

Una sorpresa inesperada

El programa 'Fiesta' ha volgut tenir un regal molt especial per a la col·laboradora el dia del seu aniversari i després de la negativa de Josep Ortega Cano, han estat els seus germans i la seva mare els que han entrat en directe per primera vegada vegada a la televisió per felicitar-lo i mostrar-li el suport incondicional. "Estic molt orgullosa de tenir la família que tinc. Em quedo sense paraules, són el més gran... ells saben quin és el seu lloc. Els adoro i dono la vida per ells" , revelava. "Estem vient la que has estat sempre", exclamava la seva germana Carmen amb orgull.

A aquest missatge tan emotiu s'hi ha sumat el de la seva filla Gema, que ha ressaltat tot el que vol la seva progenitora. Però les sorpreses no s'han quedat aquí, les llàgrimes han donat pas a les rialles amb el regal que li ha fet arribar l'equip del programa: un juguet sexual que tal com ha reconegut Emma García l'aniversari havia demanat a molts. "M'hauré de dir com es fa servir", comentava divertida.