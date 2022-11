La #COP27 aprova crear un fons especial per cobrir els danys a països vulnerables al canvi climàtic|@EP

La Conferència pel Canvi Climàtic de les Nacions Unides ha adoptat aquest diumenge una resolució per la qual es preveu la creació d'un nou fons destinat a finançar els danys climàtics que ja pateixen els països més vulnerables als efectes de l'escalfament global, la victòria més gran de un duríssim cim que, no obstant, s'ha quedat curt a l'hora de redefinir un pla per a la reducció de l'ús de combustibles fòssils, més enllà de les línies mestres seguides en cimeres anteriors.



De tota manera la creació del fons, qualificada com a històrica, ha estat adoptada per consens a l'assemblea plenària que posava fi a la conferència climàtica a Egipte i ha estat rebuda per un sonor aplaudiment per part de tots els representants al pati de butaques.



Els delegats van acordar establir mecanismes de finançament per a pèrdues i danys a les primeres actes d'una reunió que es va convocar després de les 04.00 hores a la ciutat egípcia de Xarm al-Xeikh, però continuaven deliberant sobre altres temes com la transició per deixar enrere els combustibles i controlar l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.



Segons s'ha reflectit al text, els països han establert un consens respecte a la "necessitat immediata" d'aportar recursos financers "nous, addicionals, predictibles i adequats" per ajudar els països en desenvolupament que es troben en una posició vulnerable respecte a els impactes “econòmics i no econòmics” del canvi climàtic.

En aquest sentit, es fa referència als desplaçaments forçats i als efectes en el patrimoni cultural, la mobilitat i la vida, així com als mitjans de subsistència de les comunitats, per la qual cosa subratllen la importància de donar una resposta “eficaç i adequada a les pèrdues i danys.



Els països han acordat que aquelles nacions que més emissions emeten també puguin contribuir al fons, com és el cas de la Xina i l'Índia . Aquest va ser, precisament, un dels aspectes que va estar a punt de fer saltar pels aires la cimera dissabte al matí, juntament amb el fet que va estar a punt de caure l'objectiu de limitar l'increment de temperatura global a 1,5ºC. Aquestes qüestions van ser marcades com a línies vermelles per a la Unió Europea que dissabte al matí va anunciar que estava disposada a marxar d' Egipte sense acord perquè no seria "còmplice" d'un acord dolent.

Tot i això, queden molts detalls per concretar com la quantitat destinada a aquest fons i com es portarà a canvi l'abonament de les pèrdues i danys causats.

Finalment, la resolució s'aprova tres dècades després que Vanuatu demanés un fons d'assegurança per a les nacions insulars per la pujada del nivell del mar, segons informa Bloomberg.



Una altra de les novetats, aquesta vegada en matèria d'oceà, l' Acord de Sharm-El SheiJ ha acordat que a partir del 2023 els temes relatius a l'oceà estaran guiats per dos cofacilitadors seleccionats per les parts cada dos anys que seran els responsables de decidir els tòpics per dirigir el diàleg, en consulta amb les parts i amb els observadors i prepararan un sumari de qüestions que es portaran als cims.



L'acord s'ha assolit durant les negociacions d'última hora sobre com abordar el nombre creixent de víctimes com a conseqüència del canvi climàtic en països en desenvolupament que no han contribuït o ho han fet en menor mesura a les emissions nocives.



Per part seva, el secretari general de les Nacions Unides , António Guterres, ha celebrat l'aprovació d'aquest fons que constitueix "un símbol polític per reconstruir la confiança perduda", tot i que ha lamentat que "clarament això no serà suficient".



"Les veus d'aquells que fan frontera amb la crisi climàtica han de ser escoltades. Les Nacions Unides recolzaran aquests esforços en cada pas del camí", ha assegurat després de valorar que aquesta cimera ha suposat un "important pas cap a la justícia".