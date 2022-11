Davant Tomic entra a cistella. Foto: CJB

La Penya es va emportar el derbi (82-79) davant el Barça en un partit on els badalonins sempre van anar a remolc, però a força de caràcter, intensitat defensiva i transicions ràpides, van ser capaços de capgirar-lo. El jugador més destacat del matx va ser Pau Ribas, amb 16 punts i 18 de valoració .



De fet, el Barça va aconseguir prendre la iniciativa al matx amb un 4-13 de sortida. A poc a poc, va pujar la intensitat defensiva i el ritme en atac, i amb Tomic com a referent ofensiu (6 punts) els de Carles Duran van reduir el desavantatge (15-20). Quan més s'acostava el Joventut, dos triples de Higgins han fet que el desavantatge al final del quart augmentés (20-26). Al segon quart, la Penya es va sentir còmoda quan va poder córrer, i en una bona transició ofensiva, Joel Parra va reduir la diferència a només 2 punts (30-32). Tot i això, no han estat capaços de posar-se per davant i el Barça ha reaccionat amb Vesely com a referent ofensiu (12 punts al quart). Amb el màxim desavantatge fins ara (32-43) Pau Ribas, ha estat el més llest de la classe, amb 6 punts consecutius que reduïen el desavantatge (38-43). Unes males accions al final, han fet que la Penya marxés al vestidor amb 38-47 al marcador.



A la represa, a la Penya li ha costat entrar en joc, cosa que ha provocat que augmentés el desavantatge fins a la màxima del partit (42-55). Un triple de parra ha canviat la dinàmica. Des d'aquell moment, la Penya, amb transicions ràpides i una bona circulació de pilota, ha aconseguit reduir la diferència al final del quart. A l'últim compàs del joc s'ha vist la millor versió del Joventut. Amb el 64-70 al marcador, els de Carles Duran, van pujar la intensitat defensiva, només permetent anotar el Barça 4 punts en els primers 7 minuts. Això, sumat a les transicions ràpides de la Penya, que ha imposat el seu joc sobre la pista, han fet que es capgirés el marcador (74-70). Els visitants van igualar el partit (76-76), però els de Duran no van deixar que s'escapés un partit on la primera vegada que van liderar el marcador va ser a l'últim quart (82-79).