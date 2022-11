La periodista, en una imatge recent. Foto: Europa Press



Una setmana després de ser intervinguda d'urgència a la Clínica Universitària de Navarra després de sotmetre's a una revisió rutinària, Sara Carbonero rebia l'alta dilluns passat 28 de novembre. La periodista ho va confirmar a les seves xarxes socials, on amb un vídeo que es va gravar durant el camí fins a casa seva, explicant com es troba i tenint paraules d'agraïment al cercle més proper pel suport incondicional.



"Serveixi aquest missatge d'agraïment, tant als metges de la Clínica Universitat de Navarra, una vegada més, per emportar-me a coll i cuidar-me aquests dies, com a la meva gent, la de sempre, aquell grup reduït de persones que no m'ha deixat anar la mà ni un segon i que m'ha fet ser conscient de com és de fort l'ésser humà si està envoltat d'amor" deia, en referència sens dubte a la seva mare, Goyi Arévalo, la seva germana Irene, el seu nòvio Nacho Taboada i la seva íntima amiga Isabel Jiménez, que no es van separar del seu costat en cap moment.

Sara ha reconegut que se sent "en pau i agraïda amb la vida" i ha reconegut que un "sotrac" com el que acaba de passar "també ens ubiquen de nou i ens recorden el veritablement important de la mateixa. Que ens fan una mica més savis i ens ensenyen a viure al dia. A abraçar la incertesa", va afegir.