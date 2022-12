Arxiu - Una dona porta de la mà un nen a classe. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La Federació d'Associacions de Mares Solteres (FAMS) ha advertit que el 70% de les famílies monoparentals, les que tenen un sol fill, queden "fora" de l'avantprojecte de llei de famílies aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres.

"Una llei de famílies és necessària perquè cal reconèixer tota la diversitat de les famílies que hi ha a Espanya, però a nosaltres ens sembla que no estem prou recollides, perquè deixa excloses el 70% de les famílies monoparentals, amb un fill a càrrec . Es queden fora de la cobertura", ha explicat a Europa Press la presidenta de la Federació d'Associacions de Mares Solteres, Carmen Flores.

Així, encara que veu positiu que s'equiparés les monoparentals amb dos o més fills a les nombroses, recorda que això en realitat "corregeix una discriminació que passa des del 2008", quan es va equiparar les vídues amb un o més fills a les nombroses .

"Això està bé que es corregeixi però no ens sembla bé que es deixi de protegir el 70% de les monoparentals quan les dades de l'INE ens diuen que un 54% de famílies monoparentals estan en risc de pobresa", ha subratllat Flores.

Així mateix, des de la Federació d'Associacions de Mares Solteres demanen que els nous permisos per conciliar inclosos a la llei es dupliquin per a les famílies monoparentals ja que, si no, els seus fills "no tindran el mateix temps de cura" que altres nens que tinguin dos progenitors. A més, adverteixen que augmenta el risc que les mares solteres perdin la feina amb més facilitat ja que no es poden fer torns per cuidar els fills ni contractar una persona.

Pel que fa a la prestació de 100 euros al mes per ajuda a la criança, consideren que és una mesura "positiva" encara que "insuficient" en comparació amb altres països on tenen "més beneficis". Tot i això, celebren que es "comença a canviar una mica la mirada ia protegir la infància".

Per la seva banda, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha valorat "positivament" el suport en conciliació que recull la llei de famílies però troba a faltar una "major protecció a les llars amb més fills".

Per a aquestes llars, la FEFN havia demanat "un reconeixement de drets proporcional al nombre de fills", per exemple, en la durada dels permisos laborals, que, segons aquesta entitat, haurien de ser més grans quan hi ha més menors a càrrec.

A l'espera de conèixer el detall de la llei, la FEFN avança que seguirà treballant amb els grups polítics per reclamar "un suport just" per a les famílies nombroses "que reconegui i compensi la seva aportació a la societat".

AMPLIAR L'AJUDA DE 100 EUROS FINS ALS 18 ANYS



Per part seva, l'ONG d'infància UNICEF considera que l'aprovació de l'avantprojecte és una "bona notícia per a la infància" tot i que creu que té "marge" de millora, per exemple, quant a l'ajuda de 100 euros a la criança, que l'ONG demana que arribi a totes les famílies amb menors a càrrec de 0 a 18 anys.

"Considerem que es tracta d'una norma necessària en molts aspectes, que permetrà avançar en el benestar de les famílies i els drets dels nens i nenes. Per això, creiem que hauria de suscitar un consens ampli i indispensable, ja que això és una responsabilitat de tots i totes”, ha manifestat la directora de Sensibilització i Polítiques d'Infància, Carmen Molina.

En concret, entre els avenços, Molina ha destacat "el reconeixement i la protecció legal a les cada cop més diverses situacions familiars" o l'aposta per la conciliació, i considera "un pas endavant" la deducció fiscal de 0 a 3 anys. Tot i això, creu que "aquesta llei suposava una oportunitat per incorporar una prestació universal per fill de 100 euros mensuals fins a la majoria d'edat", cosa que l'organització ha demanat molt de temps.

Per tant, UNICEF assenyala que encara "queda molt per fer perquè Espanya s'equipara a la gran majoria de països de l'entorn", que sí que compten amb prestacions universals de 0 a 18 anys. També considera que "hi ha marge per respondre al gran repte de la pobresa infantil, que afecta un de cada tres nens" a Espanya, i "el desafiament demogràfic, ja que Espanya és el segon país de la UE amb menys naixements per dona" .

COMPTAR AMB L'OPINIÓ DE LES FAMÍLIES



D'altra banda, la fundació The Family Watch ha lamentat que el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 no els hagi “consultat prèviament” per elaborar el text legislatiu.

"Les mesures que hem conegut primer a través dels mitjans i posteriorment en roda de premsa, exigeixen aprofundir en qüestions que considerem que haurien d'haver estat consultades prèviament; tenint en compte l'opinió de les entitats que treballen directament amb les famílies i que, per tant , coneixen les necessitats, els interessos i les preocupacions d'aquestes", ha valorat la directora de The Family Watch, Maria José Olesti, en declaracions a Europa Press.

Al seu parer, qualsevol "llei o qualsevol mesura, i més una com aquesta que porta el nom de família" s'ha de fer amb "perspectiva de família". A més, demana que la llei inclogui "un informe d'impacte familiar que permeti avaluar si tindrà un impacte negatiu o positiu en el conjunt de les famílies i si servirà per millorar-ne el benestar".

PERMÍS DE VUIT SETMANES REMUNERAT



Mentrestant, la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT) han reclamat al Govern "diàleg social" per abordar la Llei de Famílies i, en concret, demanen que es remunerin tots els permisos laborals contemplats a la mateixa.

Així, tot i que els sindicats consideren que l'avantprojecte recull "alguns avenços positius", adverteixen que "no s'estaria transposant correctament" el que disposa la Directiva Europea del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional, especialment, pel que fa al permís parental de vuit setmanes fins que el menor compleixi vuit anys i que no comporta cap remuneració ni cap prestació.

Segons necessiten CCOO i UGT, aquesta Directiva insta els Estats membres a garantir aquest permís com un dret individual a gaudir abans que la filla o el fill compleixi els 8 anys. Aquest permís no pot ser inferior a 4 mesos per cadascun dels progenitors ia més determina que haurà de tenir en compte els interlocutors socials per a la seva regulació i haurà d'anar acompanyat d'una remuneració o una prestació econòmica.

"Estem davant d'una suspensió del contracte de treball sense cap mena de drets. És a dir, no només no té acompanyament econòmic, sinó que, a més, no s'assegura el manteniment d'alta i cotització a la Seguretat Social ni cap mena de drets el que , a la pràctica, inhabilita el permís", alerten.