Espanya obre la quarta dosi de la vacuna contra la covid Qui haurà de posar-se-la?|@EP

Espanya ha obert la quarta dosi de la vacuna contra la covid a tota la població , tal com ha anunciat aquest dijous el Ministeri de Sanitat. Fins ara estava destinada només a la gent gran, però la Comissió de Salut Pública ha avalat ara que els menors de seixanta anys es puguin vacunar amb la segona dosi de reforç: “Es podrà vacunar les persones menors de seixanta anys sense factors de risc que ho sol·licitin per raons administratives o per altres motius, no existint contraindicació". Tot, una setmana després que es decidís continuar mantenint la màscara al transport públic.

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han considerat que no hi ha contraindicació perquè els menors de seixanta anys es puguin posar la quarta dosi, alhora que hi ha disponibilitat de vacunes contra la covid. Així doncs, tothom podrà vacunar-se pel motiu que sigui : viatges, feina o viure amb persones amb factors de risc, per exemple. Però el missatge principal és per als grups de risc , als quals s'ha fet una crida a vacunar-se amb la segona dosi de reforç.

Els grups de risc són els més grans de seixanta anys, els residents en residències, els menors de seixanta anys amb factors de risc i immunosupressió i el personal sanitari. D'altra banda, la Comissió de Salut Pública ha donat el vistiplau a la vacuna pediàtrica per als nadons d'entre 6 i 50 mesos amb factors de risc que fins ara es destinava a nens d'entre cinc i onze anys.

Lentitud de la quarta dosi i "cansament pandèmic"

La campanya de vacunació amb la quarta dosi avança amb lentitud i menys èxit que les anteriors , ja que només el 50% dels més grans de seixanta anys ha optat per vacunar-se. És una situació que els experts consultats per Efe atribueixen al "cansament pandèmic", la percepció sobre la menor gravetat de la malaltia i la sensació de protecció per haver-se vacunat o haver passat la infecció.

És per això que el president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Jaime Pérez, ha advertit que el nivell de protecció contra la covid es perd amb el temps i veu molt recomanable administrar-se una nova dosi.

La inoculació de la segona dosi de reforç va començar fa poc més de dos mesos i des de llavors s'han punxat un total de 6,1 milions de dosis per tot Espanya (el 50% dels més grans de seixanta anys). Els que tenen la taxa més alta de reforç són els més grans de vuitanta anys, amb un 69,6%. En el cas de la gent entre seixanta i setanta anys, només el 35,1% ha optat per posar-se-la; entre les persones entre setanta i vuitanta anys, el percentatge puja fins al 56%.