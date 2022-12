Aconsegueixen accelerar el procés de floració dels arbres amb enginyeria genètica|@EP

Els múltiples usos de les tisores genètiques, una tècnica coneguda com a CRISPR, segueixen sorprenent els científics de tot el món. En un últim intent per modificar la genètica d'una espècie, els científics han aconseguit canviar la velocitat en què floreix un arbre, sent la primera vegada que s'aconsegueix crear flors a la carta en una primavera eterna.

El cicle que s'ha pogut modificar és, concretament, el de l'àlber, comú en zones temperades i fredes septentrionals. Habitualment, aquest arbre triga entre set i deu anys a florir. No obstant, una simple modificació dels seus gens pot provocar que ho facin en només quatre mesos. Els resultats, fruit d'un estudi dels investigadors de la Universitat de Geòrgia, han estat publicats a la revista New Phytologist.

Però en utilitzar CRISPR per editar un gen repressor de la floració –gens que eviten que es produeixi la inducció floral–, s'aconsegueix comprimir el temps de floració de més de set anys a tres o quatre mesos, “i el període de desenvolupament d'òrgans florals d?un any a pocs dies”, explica Tsai.

TAMBÉ CANVIEN EL SEXE ALS ARBRES



Un cop aconseguit reduir aquest llarg cicle, els investigadors també van decidir fer experiments amb altres gens, entre ells, els que regulen el sexe d'un arbre femella. En pocs mesos, Tsai i el seu equip van veure noves flors masculines, cosa que corrobora l'èxit del canvi de sexe.

En aquest sentit, es podran trobar aquelles característiques per ajudar els arbres a tolerar millor la sequera o les temperatures extremes en molt menys temps per ajudar-los així a adaptar-se al canvi climàtic, per exemple.

De fet, en aquesta investigació Tsai i el seu equip també van observar un avantatge en el procés de desenvolupament floral dels àlbers. Els arbres femenins són capaços de desenvolupar la trimonoècia, és a dir, la capacitat d'albergar flors masculines i femenines a la mateixa planta. Això no se sol veure a la natura, ja que els àlbers femenins i masculins estan ben diferenciats.

MENYS LLAVORS AMB PELUSA, CAUSA D'AL·LÈRGIES



L'acceleració dels processos, unit a una altra edició genètica addicional, també va donar lloc a una característica sorprenent: els arbres van deixar de crear tantes llavors amb borrissol que aquestes espècies utilitzen per reproduir-se a la primavera. Si bé aquesta darrera troballa requereix més estudi, els investigadors consideren que pot ser un canvi positiu per a les persones al·lèrgiques en el futur.

"Això proporciona una base molecular per desenvolupar llavors sense pèl, que podrien reduir la propagació d'al·lèrgens en àrees urbanes o en boscos en funcionament", va assegurar.

"Aquest treball ha obert moltes noves oportunitats per a la investigació sobre la reproducció bàsica d'aquests arbres llenyosos", assegura Tsai , que insisteix: “Reduir el temps de floració pot brindar més oportunitats als estudiants per fer els seus propis projectes de recerca, en lloc de començar una cosa que fa anys o una dècada per produir resultats".