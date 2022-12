La NASA ha mostrat com és l'hivern a Mart, on la neu té forma de cub, els paisatges estan gelats i el gebre acompanya les temperatures sota zero. Precisament, les temperatures més fredes s'assoleixen als pols del Planeta Vermell, on s'arriben a assolir fins a 123 graus sota zero.

Aquesta imatge adquirida el 22 de juliol del 2022 pel Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA mostra dunes de sorra movent-se pel paisatge. El gebre hivernal cobreix la meitat més freda de cada duna que mira al nord @ep

Tot i el fred, cap regió de Mart rep més d'uns pocs centímetres de neu, la major part de la qual cau sobre àrees extremadament planes, per la qual cosa no hi ha grans acumulacions de neu. Perquè arribi l'hivern a Mart cal que passin diversos mesos a causa de la seva òrbita el·líptica, que fa que un any en aquest planeta sigui l'equivalent al voltant de dos anys terrestres.

Tot i així, el planeta ofereix fenòmens hivernals únics que els científics han pogut estudiar, gràcies als exploradors robòtics de Mart de la NASA. Així, la neu marciana es presenta en dues varietats: gel d'aigua i diòxid de carboni, o gel sec.

"Si busques esquiar hauries d'anar a un cràter o penya-segat, on la neu es podria acumular en una superfície inclinada", ha explicat el científic del Laboratori de la Nasa al sud de Califòrnia Sylvain Piqueux.

Imatges del Mart a l'hivern @NASA

La neu passa només als extrems més freds de Mart: als pols, sota la coberta de núvols i de nit. Les càmeres de les naus espacials en òrbita no poden veure a través d'aquests núvols i les missions de superfície no poden sobreviure al fred extrem. Com a resultat, mai no s'han capturat imatges de neu caient, però els científics saben que passa gràcies a alguns instruments científics especials.

Precisament, l'Orbitador de Reconeixement de Mart de la NASA es pot mirar a través de la capa de núvols utilitzant el seu instrument Mars Climate Sounder, que detecta la llum en longituds d'ona imperceptibles per a l'ull humà. Aquesta capacitat ha permès als científics detectar la neu de diòxid de carboni que cau a terra.

El 2008, la NASA va enviar el mòdul d'aterratge Phoenix a uns 1.600 quilòmetres del pol nord de Mart, on va utilitzar un instrument làser per detectar la neu gelada que queia a la superfície.

A causa de com s'uneixen les molècules d'aigua quan es congelen, els flocs de neu a la Terra tenen sis costats. En el cas del diòxid de carboni, les molècules del gel sec sempre s'uneixen en forma de quatre quan es congelen. "Com que el gel de diòxid de carboni té una simetria de quatre, sabem que els flocs de neu de gel sec tindrien forma de cub", ha dit Piqueux, destacant que aquests flocs de neu "serien més petits que l'ample d'un cabell humà".

Tant l'aigua com el diòxid de carboni poden formar gebre a Mart i ambdós tipus de gebre apareixen molt més àmpliament a tot el planeta que la neu. Els mòduls d'aterratge Viking van veure aigua congelada quan van estudiar Mart a la dècada de 1970, mentre que l'orbitador Odyssey de la NASA va observar la formació de gebre.

Al final de l'hivern, quan tot el gel que s'acumula comença a "descongelar-se", adquireix formes estranyes i belles que han recordat els científics a "aranyes, taques dàlmates, ous fregits i formatge suís".

Aquest "descongelació" també fa que els guèisers entrin en erupció: el gel translúcid permet que la llum del sol calenta el gas sota d'ell, i aquest gas eventualment esclata, enviant ventalls de pols a la superfície. De fet, els científics han començat a estudiar aquests ventiladors com una manera d'aprendre més sobre quina direcció bufen els vents marcians.