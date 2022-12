Uns joves es banyen a la platja de la Barceloneta, a 25 de desembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

L'any 2022 acabarà aquest dissabte com un any molt sec i extremadament càlid, "el més càlid amb diferència" , a Espanya des que hi ha registres, segons les dades preliminars de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que assenyala que excepte març i abril, que van ser freds, tots els mesos han tingut un caràcter càlid, molt càlid o extremadament càlid.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha destacat que el 2022 acabarà com "el més càlid a Espanya de la sèrie històrica" i superarà en 0,6 graus centígrads als dos anys més càlids fins ara, que eren 2017 i 2020 , que van quedar empatats.

A més, aquest serà el primer exercici en què la temperatura mitjana anual al conjunt del país superi els 15ºC i, mancant les dades d'aquestes últimes jornades, acabarà amb 1,6ºC més del normal, és a dir que el valor mitjà anual del 2022 serà de 16,6ºC.

Per mesos, només març i abril van ser mesos freds ja que la resta van tenir temperatures "clarament superiors" a la seva mitjana normal i de moment, Del Campo preveu que el desembre no se sumarà a aquests dos mesos que han estat l'excepció, ja que "amb tota seguretat es tractarà del mes de desembre més càlid de la sèrie històrica” i desbancarà al desembre de 1989.

Així, assenyala que la temperatura mitjana de desembre estigui "almenys 3ºC per sobre del normal" i només els quatre primers dies del mes va tenir temperatures inferiors a la mitjana normal, per la qual cosa preveu que es tracti d'un mes de desembre "extremadament càlid".

D'aquesta manera, afegeix que el desembre es convertirà en el quart mes del 2022 després de maig, juliol i octubre i el vuitè mes de qualsevol any l'anomalia de temperatura del qual serà igual o superior a tres graus a la mitjana normal. El portaveu ha indicat que el fet que una anomalia de temperatura igual o superior a 3ºc només s'ha produït vuit vegades des que es van començar a acumular les dades des del 1961 i, d'aquestes, dues s'han succeït l'any 2022, al maig ia l'octubre.

UN ANY MOLT SEC: UN 15% MENYS DE PLUGES DEL NORMAL



Respecte a les precipitacions, el mes de desembre fins al dia 25, ha deixat 110 litres per metre quadrat, fet que suposa un 34 per cent més que la mitjana habitual , de manera que aquest està sent un mes no només força plujós sinó el mes més plujós de l?any.

Pel que fa a l'any hidrològic, que va començar l'1 d'octubre, s'han recollit 226 litres per metre quadrat, quan normalment són 219 litres per metre quadrat; és a dir que ha plogut un 3% més del normal. Per tant, octubre i novembre van ser molt secs, però el que ha plogut els primers 25 dies de desembre han capgirat aquest dèficit de precipitacions.

En total, des de l'1 de gener fins al 25 de desembre, ha caigut a Espanya 529 litres per metre quadrat, fet que suposa al voltant d'un 15% menys del normal. Amb les xifres preliminars, el 2022 es podria qualificar, segons el portaveu, com un any molt sec.

En total, 2022 acabarà com el cinquè més sec de la sèrie històrica (1961) per darrere de 2005, 2017, 2015 i 1998 . No obstant, a falta de comptabilitzar les pluges d'aquests últims dies de l'any, el 2022 encara pot escalar alguna posició més però Del Campo veu "molt probable" que acabi com un dels vuit més secs de la sèrie històrica.