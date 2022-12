Pelé / @EP



Els futbolistes del PSG Neymar Junior, Lionel Messi i Kilian Mbappé, així com el jugador portuguès Cristiano Ronaldo, van rendir tribut a Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', considerat un dels millors de la història del futbol, després de la seva mort aquest dijous a els 82 anys després de patir greus problemes de salut des de finals de novembre per culpa d?un càncer de còlon.



Així, el seu compatriota va voler retre homenatge a l'astre carioca amb unes paraules emotives, amb les quals va destacar el seu llegat etern. "Jo diria que abans de Pelé, el futbol era només un esport. Pelé ho va canviar tot. Va transformar el futbol en art, en espectacle. Va donar veu als pobres, als negres, i sobretot: va donar visibilitat al Brasil", va indicar. al vostre compte d'Instagram al costat de diverses fotografies.





Neymar va igualar Pelé com a màxim golejador de la història de la selecció brasilera amb 77 gols al recent Mundial de Qatar 2022, encara que no li va servir per portar el Brasil més enllà de quarts de final. Les reaccions entre els millors jugadors del món no es van fer esperar, provinents també del PSG.



"El rei del futbol ens ha deixat, però el seu llegat mai no serà oblidat", va assenyalar el francès Kylian Mbappé al seu compte de Twitter, publicant una foto seva en blanc i negre amb Pelé.

MÉS INFORMACIÓ Mor Pelé als 82 anys

Mentrestant, un Messi acabat de coronar a Qatar va acomiadar també el tres vegades campió del món i mite del futbol des dels 17 anys. L'argentí va utilitzar el perfil d'Instagram per recordar l'ex del Santos. "Descansa en pau, Pelé", va expressar.

A més, Cristiano Ronaldo també va voler donar el seu condol més "a tot Brasil", recordant el mític jugador sud-americà com una "inspiració per a tants milions" de persones, al mateix temps que li va agrair l'afecte que "sempre" li va mostrar durant la seva carrera .



"Un simple 'adéu' a l'etern rei Pelé mai no serà suficient per expressar el dolor que envolta tothom del futbol en aquest moment. Mai serà oblidat i el seu record viurà per sempre en tots i cadascun de nosaltres, amants del futbol" , va escriure el portuguès acompanyant el text amb una foto de tots dos.



Altres mítics jugadors brasilers com Romario, Cafú, Ronaldinho o Ronaldo Nazario també van voler recordar-se del seu compatriota, compartint a les seves respectives xarxes socials una multitud de missatges. "El rei del futbol. Un de sol. El més gran de tots els temps. El món de dol i la tristesa del comiat barrejat amb l'orgull immens de la història escrita", va afegir Ronaldo .



"Avui vaig perdre el meu germà. Com a cristià catòlic, sé que en morir es neix a la vida eterna. Tindrem tota l'eternitat per estar junts a la casa del Pare. Simplement va deixar el món de les coses que tenen fi i se'n va anar al món de les coses que no tenen fi. Fins a un dia, Pelé", va afegir el mític capità de la canarinha, Marcos Evangelista de Moraes, 'Cafú'.





També Vinicius Júnior , una de les estrelles actuals de la selecció brasilera, va donar el seu adéu a Pelé destacant que va ser "rei, majestat, exemple". "El jugador que va canviar el futbol, el més gran de tots, ens va deixar", va afegir el jugador del Reial Madrid, que fins i tot va canviar la seva imatge de perfil a les xarxes socials per posar la firma de Pelé sobre fons negre.





Harry Kane, Sergio Ramos, Luka Modric, Kun Aguero, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Luis Suárez, David Beckham, Samuel Eto'o, Carles Puyol, Andrés Iniesta o Iker Casillas van ser altres de les moltes figures del món del futbol que han anat dedicant paraules per exalçar memòria del considerat 'rei del futbol'.



A nivell de clubs, a la Lliga espanyol hi va haver unanimitat de missatges de reconeixement cap a l'ex del Santos. El Reial Madrid i el Barça van llançar sengles comunicats després de conèixer-se la notícia, repassant la seva gran trajectòria. A més, el quadro culer va recordar els tres partits que va disputar Pelé al Camp Nou, entre el 1959 i el 1963.