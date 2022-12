Violència de gènere / Freepik

Un total de 49 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles des de començament d'any 2022 a Espanya, després de confirmar-se el cas per violència de gènere d'una dona de 20 anys, presumptament assassinada per la seva parella a Madrid el 28 de desembre.



La víctima no tenia fills menors i existien denúncies prèvies per violència de gènere per part de la víctima contra el presumpte agressor, segons les últimes dades de l'estadística de víctimes mortals per violència masclista elaborada per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere , dependent del Ministeri d'Igualtat, i consultada per Europa Press.



D'aquesta manera, ja se supera el nombre de víctimes mortals per violència de gènere aconseguit l'any passat, el 2021 , quan es van comptabilitzar un total de 48 dones assassinades per les seves parelles o exparelles.



A més, tres d'aquests assassinats s'han confirmat les últimes 24 hores, entre ells, el d'una dona de 34 anys que estava embarassada, a punt de donar a llum, a la província de Toledo; el d?una dona de 45 anys a la província de Biscaia, i el d?una dona de 20 anys a Madrid.



Els tres assassinats s'haurien produït el 28 de desembre i en tots tres casos existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

D'aquesta manera, el mes de desembre, amb 11 dones assassinades per violència masclista, es converteix en el mes més mortífer de l'any i de tota la sèrie històrica, des que es comptabilitzen aquestes dades, juntament amb el mes de desembre de 2008, també amb 11 dones assassinades.



En total, el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya puja a 49 el 2022 ia 1.182 des del 2003 . Alhora, el nombre de menors orfes i orfes per violència de gènere a Espanya puja a 38 el 2022 ia 377 des del 2013, quan es van començar a recopilar aquestes dades.