Ana García Obregón i Anne Igartiburu posant al photocall durant la presentació de la programació de nadalenca de RTVE: 'El Nadal que vols', el 2021 / @EP

Anne Igartiburu donarà finalment les campanades aquest 31 de desembre, però d'una manera que potser no s'hauria imaginat mai. Tot i ser una assídua a TVE per donar l'entrada al nou any, aquest any va rebre la notícia que la substituirien Los Morancos i Ana Obregón.

Tot i això, la vida li ha donat una segona oportunitat, ja que Ibai Llanos ha anunciat que la presentadora donarà les campanades al seu canal de Twitch, al costat de Ramón García, a la Porta del Sol. D'aquesta manera, el streamer ha respost a la petició que li havien fet molts dels seus seguidors.

"Anne Igartiburu estarà al meu canal de Twitch donant les campanades. És un autèntic plaer comptar amb ella per a l'últim stream de l'any", explicava Llanos a les seves xarxes socials. El vostre missatge ja acumula més de 23.000 likes.

La basca també ha compartit un stories en què confirmava la notícia. "Allà ens veiem. Gràcies", escrivia feliç. L'últim cop que Ramón García i Anne Igartiburu van donar les campanades junts va ser el 2018, i aquesta serà la sisena vegada que ho facin.