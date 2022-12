El resum del 2022 de CatalunyaPress / @EP

No es pot dir que el 2022 hagi estat un bon any, com a mínim a nivell global. La guerra entre Ucraïna i la inflació han marcat l'agenda política a tot el món, i diversos esdeveniments que han tingut lloc durant aquest any han estat resposta als mateixos.

Però dotze mesos donen per a molts esdeveniments importants. Us ve de gust fer-li una ullada des de la mirada de Catalunya Press?

EL MÓN POLÍTIC HA GENERAT MOLTA POLÈMICA



En l'àmbit polític tot va començar al febrer, quan Pablo Casado , que encara liderava el Partit Popular , va acusar Isabel Díaz Ayuso d'haver participat en un presumpte cas de corrupció i espionatge al si del PP de Madrid. La formació política li va donar l'esquena i, traït va dimitir i va acabar sent substituït per Alberto Núñez Feijóo.

Des que va passar a ser el líder de la formació popular, Feijóo ha protagonitzat algunes sonores topades amb el president del govern Pedro Sánchez però sens dubte, el pitjor de tots s'ha produït aquestes últimes setmanes. Amb la renovació del poder judicial com a tema principal, el Tribunal Constitucional va paralitzar la tramitació de la reforma que pretenia renovar el tribunal quan aquesta ja era al Senat. Aquesta paralització es va produir després de les mesures cautelaríssimes que va sol·licitar el PP al seu recurs.

El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

I en matèria legislativa, aquest any s'han aprovat la Llei Trans, la “Llei Solo Sí és Sí” , juntament amb les reformes dels delictes de sedició i malversació .

Però els conflictes entre partits no s'han limitat només a la política espanyola, ja que a Catalunya també hi ha hagut una dosi de tensió i enfrontaments. El més gran es va produir amb la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament i diputada. Aquesta mesura va comptar amb els vots a favor d'ERC, el PSC i la CUP després que s'anunciés que Borràs tindria un judici oral per presumptament fraccionar contractes per afavorir un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La suspensió de Borràs va tenir un efecte dòmino al Parlament, ja que dos mesos i mig després, les bases de Junts van decidir sortir del Govern de la Generalitat mitjançant una votació interna.

Laura Borràs, una de les protagonistes de les polítiques catalanes el 2022 / @EP

Però els incendis no s'han produït només a les institucions, també van tenir lloc a tot Espanya. Les altes temperatures assolides durant el mes d'agost van provocar una sèrie de focs desastrosos que van elevar fins a 286.000 hectàrees el territori cremat durant tot el 2022, convertint-se així en el pitjor dels últims deu anys.

CATALUNYA MUNICIPI A MUNICPI

Informativament CatalunyaPress també ha anat contant al llarg d'aquest 2022 què ha anat passant a Catalunya municipi a municipi.

A Barcelona davant la cita electoral del maig del proper 28 de maig del 2023 han sortit moltes trobades i baromètres que han anat traient a la llum que senten els barcelonins tenint com a alcaldessa Ada Colau.

A l'últim, i ja en van uns quants, 6 de cada 10 barcelonins suspenen la gestió d'Ada Colau i faran alcalde Jaume Collboni . I no és estrany perquè han estat moltes les nyaps dels seus regidors i han estat diversos els escàndols dels que semblen voler viure del que és públic sine die.

Així, Eloi Badia ha batut tots els rècords de despropòsits incendiant barri a barri amb les seves idees i posada en marxa de la seva nul·la capacitat de gestió. Molts veïns li han fet sentir públicament el malestar com els del barri de Gràcia que l'han escridassat a les festes durant els dos últims anys.

I a Sant Andreu fins i tot el seu model porta a porta ha estat sancionat per vulnerar la privadesa dels veïns.

Els bars i restaurants de Barcelona van manifestar a més estar disposats a obrir un procés de judicialització massiva "històric" al govern d'Ada Colau i l'acusació d'"endollisme" a planejat sobre el govern Colau també aquest 2022.

Els comuns amb la seva alcaldessa, Ada Colau , al capdavant han realitzat nombroses declaracions on afirmen abanderar les millors polítiques locals de defensa del Medi Ambient. Tot i això, als Jutjats es dirimeixen diversos casos que semblen apuntar en la direcció contrària i que afecten alguns dels seus alts càrrecs, com Inma Mayol i Eloi Badia . Perquè els barcelonins no callen i agrupats els veïns de Gràcia, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Barcelona han portat Badia davant els Tribunals .

I tantes coses han passat que en treure a la llum que Eloi Badia estaria incomplint la Llei del Règim Electoral General en presentar-se a la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona el 21 de març uns dies després del 24 de març aquest renunciava a la Borsa , però fins a 6 afins als comuns van passar el tall de la “borsa de treball” de l'Ajuntament de Barcelona

Davant d'un panorama d'aquest tipus quan Xavier Trias va decidir presentar-se com a alcaldable les enquestes van començar a moure el tauler polític barceloní després de la renúncia d' Elsa Artadi . El tinent d'alcalde de Barcelona i candidat del PSC a les municipals del 2023, Jaume Collboni, davant d'aquesta situació ha pressionat l'accelerador electoral per reconquerir l'alcaldia de Barcelona per als socialistes catalans i sembla que les enquestes l'afavoreixen. Davant d'un Ernest Maragall que confia en el bon criteri dels barcelonins i els anima a votar-lo perquè en una entrevista que va concedir a CatalunyaPress “Barcelona ha perdut la dignitat”

Però també us hem explicat que la Zona de Baixes Emissions entrarà en vigor a Tarragona aquest 2023 o que La Paeria remodela l'avinguda Prat de la Riba per implantar un carril bici o les activitats de les Fires de Girona.

A més de la vaga dels conductors d'autobus Avanza, o els detalls de la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat o com treballin la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments la lluita contra l'emergència climàtica .

Municipi a municipi cada dia de 2022 heu pogut comptar amb Catalunyapress informant-vos.

COM ENS HA AFECTAT LA GUERRA D'UCRANIA A NIVELL INTERNACIONAL

Un dels elements més determinants d'aquest any ha estat sens dubte la declaració de guerra de Rússia a Ucraïna. Després de diversos mesos en què va anar escalant la tensió internacional, el 24 de febrer es va donar per iniciada la guerra després de la invasió de les tropes russes en territori ucraïnesa.

Així vivim en directe el minut a minut de tot el que va passar els dies següents de l'inici del conflicte bèl·lic.

L'esclat de la guerra va afectar tothom, sobretot en el pla econòmic . Rússia era una de les màximes exportadores de gas per a la resta d'Europa, i les seves restriccions al subministrament gasístic juntament amb la manca de subministraments de matèries primeres (procés iniciat des de principis del 2020 pel Coronavirus) va desencadenar una inflació que ha arribat a nivells de fa gairebé 40 anys.

Pel que fa als esdeveniments importants, també cal destacar les protestes que s'han produït a l'Iran per l'obligació de les dones a portar vel. Part de la societat femenina va dir prou, i Hadith Najafi, una de les joves, va perdre la vida per això.

Però si hi ha hagut una cosa que ha marcat un abans i un després, ja no només de l'any sinó de pràcticament la història moderna, ha estat la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra el 8 de setembre passat. La salut de la monarca no era la millor en els darrers temps, però finalment va morir aquest any després de més de 70 anys al tron anglès.

Reina Isabel II d'Anglaterra / @EP

DES DEL BOFETÓ DE WILL SMITH ALS OSCARS FINS EUROVISIÓ



Es podrien destacar moltes notícies a nivell cultural, però n'hi ha dues que cal recordar pel seu abast global. La primera va ser la bufetada que Will Smith va clavar a Chris Rock després que el presentador dels Oscars fes una broma sobre la seva dona. " Mantingues el nom de la meva dona fora de la teva puta boca ", li va cridar des del pati de butaques quan va tornar a seure davant les mirades atònites de la resta de convidats.



Dels Oscars al març vam saltar a Eurovision al maig, on va guanyar Ucraïna gràcies a l'immens vot popular que va obtenir. Des del nostre prisma, el més important va ser la tercera plaça que va obtenir Espanya amb l'actuació espectacular de Chanel, amb el seu hit 'Slomo'.

EL MUNDIAL DE QTAR TREU ELS COLORS AL MÓN DEL FUTBOL



L'esport també ha tingut una gran repercussió per a Catalunya Press, sobretot pel que fa a seleccions, ja que des del novembre fins a aquest darrer mes de l'any es va celebrar el Mundial de Qatar 2022. La seva celebració va estar sempre envoltada de polèmica, per les més de 6.500 persones que van morir construint els estadis, la privació de llibertats que va tenir la premsa, les polèmiques amb els actes homofòbics del país, etc.



Després de gairebé un mes de futbol pràcticament diàriament, Argentina va ser qui es va coronar com a campió, aconseguint així el tercer Mundial de la seva història. Finalment, l'univers feia justícia i concedia el Mundial a Leo Messi als 35 anys, en pràcticament la seva última oportunitat per aconseguir-ho.

Leo Messi, a punt d'aixecar la Copa del Món / @EP

Però el futbol no ha estat l'única àrea transcendental, ja que al tennis es produïen dos fets històrics. D'una banda, la llegenda suïssa Roger Federer anunciava la seva retirada de les pistes als 41 anys a causa de les constants lesions.



El seu retir es va produir al costat del seu rival i amic, Rafa Nadal , en un torneig en què van poder disputar un últim partit de dobles com a companys. Tota una vida de competència que va acabar forjant una de les imatges més boniques que es recorden a l'esport.

Precisament Rafa Nadal va ser un altre dels protagonistes el 2022 després d'aconseguir el catorzè Roland Garros i convertir-se en l'únic tennista masculí a aconseguir 22 Grand Slams.



Aquest 2022 ha donat per a molt, tant bo com dolent, però des de CatalunyaPress esperem que el 2023 vingui amb molta més felicitat i tranquil·litat que la que hem pogut informar durant aquest any. Continuem connectats!