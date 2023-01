Benet XVI @ep

El Papa Francesc ha presidit aquest dijous 5 de gener a la Plaça de Sant Pere i davant d'uns 50.000 fidels, el funeral per Benet XVI , mort dissabte 31 d'octubre passat, i després de tres dies en què unes 200.000 persones es van acostar a acomiadar-se del papa emèrit. Es tanca així la insòlita etapa en què han conviscut dos pontífexs a l'Església Catòlica.

En acabar el funeral, el Papa, que ha arribat a la Plaça de Sant Pere amb cadira de rodes, s'ha aixecat i ha resat uns segons davant del taüt del seu antecessor. Posteriorment, ha acudit a la cripta on ha estat enterrat dins d'un taüt triple de xiprer, zinc i roure, a les 12.38 hores, el papa emèrit a la tomba que van ocupar al seu dia Joan Pau II i Joan XXIII.

No és la primera vegada que un papa participa al funeral d'un altre; el 1802, Pius VII va rebre les restes mortals de Pius VI, mort a l'exili a França el 1799 i va assistir a la solemne missa funeral a Sant Pere.

El Pontífex només ha nomenat de forma espontània una vegada Benet pel seu nom i s'hi ha referit com a "el nostre germà": "Benet, fidel amic de l'Espòs (Déu), que el teu goig sigui perfecte en sentir definitivament i per sempre la seva veu", ha conclòs.

FRANCISCO HA CITAT 4 TEXTOS DEL PAPA EMÈRIT



Tot i això, ha citat els seus textos en quatre ocasions, entre ells, paraules del papa emèrit a la missa d'inici del seu Pontificat l'abril del 2005: "Apacentar vol dir estimar, i estimar vol dir també estar disposats a patir".

Abans, ha reivindicat la "recerca apassionada" del papa emèrit per comunicar l'Evangeli i instat l'Església a "seguir les seves empremtes" . També ha destacat la "saviesa, delicadesa i entrega" de Benet XVI, que "va saber escampar al llarg dels anys". "Volem dir junts: "Pare, a les teves mans encomanem el seu esperit", ha afegit.

Davant l'altar, estava situat el fèretre de xiprer que conté les restes mortals del Papa alemany, amb alguns objectes personals del seu pontificat, i les primeres files estaven ocupades la que va ser la seva família durant els darrers anys –el seu secretari, Georg Gänswein i les consagrades de la Memores Domini que shan dedicat al seu servei.

LA REINA SOFIA AL COSTAT DELS REIS BELGUES



A la cerimònia, en què les lectures de l'Evangeli han estat en anglès, espanyol i italià, hi ha participat la Reina Sofia en representació d'Espanya, asseguda a primera fila al costat dels reis de Bèlgica, els únics tres monarques que hi han anat, a més de nou caps d?Estat i quatre primers ministres. Per part d'Espanya, també hi ha acudit el ministre de Presidència, Félix Bolaños i l'ambaixadora davant la Santa Seu, Isabel Celaá. També hi han assistit, almenys, vuit bisbes espanyols.

Com que no es tracta d'un funeral d'Estat, només hi havia dues delegacions oficials: les d'Itàlia i Alemanya. La resta ha acudit a títol personal. A més, hi han assistit nombrosos representants ecumènics, tot i que ha destacat l'absència del patriarca de l'Església Ortodoxa de Moscou, Kirill. Més de 1.000 periodistes de més de 30 països s'han acreditat per cobrir l'esdeveniment històric.

A l'altar, a més del Papa Francesc -que ha celebrat la missa amb gairebé 4.000 sacerdots- hi havia el cardenal degà, Giovanni Battista Re.



El funeral ha seguit el ritu 'Ordo exequiarum Romani Pontificis', el mateix que s'usaria si fos un pontífex regnant, encara que amb canvis. orientals. Així, ha estat una cerimònia "solemne però sòbria", com era la voluntat del papa emèrit.

A diferència dels seus predecessors, Benet XVI ha estat enterrat sense vestir el pal·li papal i ha estat col·locat al taüt com es fa amb els bisbes emèrits . Tampoc porta l'anell del pescador que va fer servir durant el pontificat, destruït el 2013 quan va renunciar al papat, ni la creu pastoral.

Un grup de dotze sediaris, els antics portadors de la Cadira Gestatòria dels Papes, han traslladat a coll a les 08.50 hores el fèretre de Benet XVI fins a l'altar predisposat a la plaça de Sant Pere. El secretari personal del papa emèrit, Georg Ganswein i el mestre de cerimònies litúrgiques pontifícies, Diego Giovanni Ravelli, han col·locat l'evangeli a sobre del fèretre mentre els fidels resaven el rosari.

En acabar la cerimònia, el taüt ha estat traslladat de nou a la basílica de Sant Pere. Tant la preparació del cos per al sepeli, previ al funeral com a l'últim passatge han estat privats.

Al taüt, a més, s'han col·locat les monedes encunyades entre el 2005 i el 2013, les del seu Pontificat, que va acabar en renúncia, i en un tub metàl·lic, s'han introduït alguns textos amb els fets més destacats de la seva biografia com a Benet XVI.

VA LLUITAR AMB FERMESA CONTRA ELS ABUSOS



Concretament, en el pergamí escrit en llatí, en què es destaca que és "un teòleg de reconeguda autoritat", es pot llegir: "Va lluitar amb fermesa contra els delictes comesos per representants del clergat contra menors o persones vulnerables, cridant constantment l'Església a la conversió, la pregària, la penitència i la purificació”.

A la plaça, han estat moltes les persones que cridaven a l'uníson 'Santo Subito', l'expressió que es va popularitzar al funeral de Sant Joan Pau II per demanar la seva ràpida canonització . També s'ha vist alguna pancarta amb aquesta petició aquest dijous 5 de gener.

A primeres hores del matí, milers de persones, moltes amb banderes de Baviera, regió natal de Joseph Ratzinger, han fet cua als accessos predisposats a la plaça de Sant Pere amb controls de seguretat. "Estic trist, però emocionat alhora. És un dia gran per a l'Església", ha assenyalat en declaracions Emanuele que, encara que té 30 anys i diu que el seu papa és Francesc, li tenia "molt afecte". "Ha estat un avi tendre per a tots", ha declarat.



Un grup de pelegrins portaven una pancarta amb la petició concreta que Benet XVI sigui proclamat Doctor de l´Església.

Després de la missa, bisbes presents al funeral de Benet XVI han ressaltat la sobrietat de la cerimònia i l'apropiat de la litúrgia, en un papa que prestava especial atenció al significat profund de la litúrgia. Per exemple, el cardenal Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), ha subratllat que “un enterrament no és per anar llançant coets”.

Mentrestant, experts en Teologia coincideixen que no es pot considerar que l'homilia del Papa Francesc hagi estat freda o distant perquè la norma obliga els sacerdots a no fer a les misses de funeral "un panegíric", és a dir, un discurs al que es lloa una persona.

SENSE DOL AL VATICÀ



El Vaticà no ha decretat dol oficial perquè considera que el funeral de Benet XVI no era un funeral d'Estat, ja que no era un papa en actiu, sinó retirat de les seves funcions des del febrer del 2013. Itàlia ha onejat les banderes a mig pal i Portugal, per part seva, ha decretat un dia de dol.

Des d'aquest dissabte ja no hi ha dues Papes convivint a l'Església, encara que un fos només emèrit i l'altre regnant. Benet XVI va viure els darrers deu anys retirat del món, dedicat a l'estudi ia la pregària, però la seva figura ha estat instrumentalitzada per una part de la Cúria Romana contra Francesc, per la qual cosa la seva funeral i inhumació a les grutes vaticanes marquen un nou inici per a el Papa argentí que al març farà deu anys de pontificat.