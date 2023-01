La portaveu d'ERC i secretària general adjunta, Marta Vilalta @ep

Canviar d'opinió argumentant per què es fa té certa lògica si l'argument convenç. Si un grup polític -governs- canvien d'opinió mirant només els seus interessos partidistes, la cosa canvia. Massa sovint es produeixen canvis d'actitud, opinió, en l'anomenada classe política -que tant els molesta que els diguin-. No es pot estar canviant de criteri cada dos per tres . La credibilitat, que és un bé que tant costa aconseguir, sol anar-se'n per l'aigüera quan això passa massa sovint, amb el desconcert de la ciutadania que moltes vegades no entén res, només els “adoctrinats” no posen en dubte les explicacions dels seus líders.



Quan semblava que ERC havia adoptat el pragmatisme de governar en situacions complicades, malgrat les crítiques de fins fa poc el seu soci de govern, ara, davant de la negativa del PSC d' Illa a donar suport als pressupostos catalans si no es compleixen una sèrie de contrapartides - com fan els republicans amb el govern de Pedro Sánchez -, han posat el crit al cel i no han tingut millor idea que sumar-se a les mobilitzacions independentistes convocades per les entitats sobiranistes contra la cimera hispanofrancesa que se celebrarà el proper dia 19 d'aquest mes a Barcelona. Així ho ha declarat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta , en roda de premsa. Segons Vilalta, el canvi d'actitud del seu partit es deu a les declaracions del ministre de la presidència, Félix Bolaños , i altres ministres que afirmaven que el procés havia acabat. Gran greuge dels ministres d'Espanya contra ells! Potser les declaracions de la portaveu serien unes altres si els socialistes haguessin apostat per aprovar els pressupostos de Pere Aragonès i dir que són els millors. O potser simplement votar que sí, com han fet els Comuns de Colau a canvi que els republicans recolzessin alhora els de l'ajuntament de Barcelona.



Si el president del govern d'Espanya no hagués fet el gest d'escollir Barcelona per a la cimera francoespanyola on assistirà el president francès, Macron, un problema menys hauria tingut, perquè a hores d'ara de la pel·lícula encara hi ha membres d'ERC que defensen que no hi ha situació de normalitat, que defensen la República i l'amnistia i que cessi la “persecució política”. Tot un al·legat que torna a recordar que aquest govern només governa per a una part de la ciutadania de Catalunya, que de moment encara no són el 50% de la població. A més, els anomenats “constitucionalistes” han hagut d'aguantar estoicament tots els episodis del procés sense que ningú els hagi defensat. Churchill deia que La democràcia és la necessitat de doblegar-se de tant en tant a les opinions dels altres”. Tots.



Un partit que governa no ha de fer d'oposició alhora, ja que perd credibilitat i torna la intranquil·litat als ciutadans que creien que alguna cosa havia canviat en aquest país convuls, provincià i “decadent”. ERC s'ha equivocat una altra vegada deixant-se arrossegar per uns quants i sobretot per aquesta frustració de no aconseguir uns pressupostos de consens, tot i que la partida d'escacs encara no s'ha acabat. Encara hi ha joc i abans del 19 les coses poden canviar, sempre passa el mateix. No sé qui va dir que “en política cal curar els mals, mai venjar-los”.



Si els republicans que governen a Catalunya se sumen a una manifestació per aprofitar l'ocasió de sortir als mitjans de comunicació estrangers, xuclant uns minuts de “càmera” posant a parir el govern socialista, i Unides Podem són al costat dels republicans - mostrant la “repressió” que hi ha a Catalunya- és que s'ha perdut el sentit comú, la poca cosa que encara quedava. I agradi o no, Pedro Sánchez, que pot perdre les properes eleccions per les seves concessions a l'independentisme, ha fet més coses de les que el seu propi partit estava i segueix estant disposat a fer. El cost serà alt i malgrat això, Sánchez l'hi ha jugat. Per què aleshores els republicans li tornen el favor d'aquesta manera? És que potser amb el govern del PP se'n treu més rèdit electoral? Tot és possible i els que governen hi són perquè els vota. Algú va dir que “una cosa pitjor que un polític corrupte és un ciutadà que els defensi”. Doncs això.