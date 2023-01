L'actor i humorista Carlos Areces s'ha tornat viral després de fer un al·legat en contra de la gent que fa servir el mòbil al cinema, queixant-se que "la seva vida és tan rica i tan intensa que no poden apagar el mòbil una puta hora i mitjana. Aquesta gent que mori, per favor. Que morin amb dolor", ha sentenciat.

"O sigui, no pena de mort per als terroristes, aquests no. Però per a la puta gent que mira el mòbil quan estàs veient una pel·lícula, lapidació pública a la Plaça Major. Quin fàstic. Aquí no hi ha cap redempció", ha afegit davant una reportera que només ha pogut contestar: "Estic totalment d'acord amb tu".

"Que els tallin les mans, la llengua. Totes aquestes coses que els feien a l'edat mitjana, que les rescatin" , ha conclòs l'actor.

A continuació podeu veure el vídeo: