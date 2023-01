Lola Índic @ep

Ibai Llanos ja està preparant 'La velada del año 3' , un concurs on famosos s'enfronten en combats de boxa retransmesos pel conegut streamer. I ja han saltat a la palestra dos noms que competiran a l'edició d'aquest any i que, a més, combatran entre elles: la streamer Abby i la cantant Lola Índigo, que s'ha convertit en Trending Topic a Twitter des que s'ha publicat la notícia.

La participació de Lola ha estat confirmada en directe en una retransmissió de Twich d'Ibai , on la cantant ha afirmat que li costarà, perquè no és gens agressiva, i s'ha inquietat pel temps que tindrà per preparar-se per a l'esdeveniment. Segons ha dit Ibai, s'emetrà a l'estiu i es podrà visualitzar a través del canal de Twitch.

D'aquesta manera, Lola Índigo segueix el camí del cantant David Bustamante , que va participar a 'La velada de l'any 2' en un combat contra Jägger.