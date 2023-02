Foto: Europa Press

La jutgessa que va enviar a la presó provisional el futbolista Dani Alves per presumptament violar una noia el 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona ha rebutjat que la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i la patronal del lleure nocturn Spain Nightlife siguin acusació popular en el cas.

A la interlocutòria, consultada aquest dilluns 10 de febrer per Europa Press , la jutgessa ha argumentat que no tenen prou legitimitat i que les patronals no han "demostrat prèviament el seu interès directe en la qüestió", tal com han de fer les entitats que vulguin exercir acusació popular.

També ha assenyalat que la discoteca Sutton va actuar en tot moment de manera diligent activant el protocol contra agressions i assetjaments sexuals, per la qual cosa no s'ha fet malbé la imatge o reputació del sector.

Així doncs, les patronals d'oci nocturn han presentat aquest dilluns a les 13 hores un recurs d'apel·lació en què mostren la seva "total disconformitat" per haver de demostrar un interès directe en aquesta causa per personar-se com a acusació popular.

"Si bé aquesta part té clar que el bé jurídic protegit del delicte enjudiciat és la integritat i llibertat sexual de la persona agredida, els delictes contra la llibertat sexual no són delictes privats, raó per la qual qualsevol ciutadà espanyol pot comparèixer com a acusació popular, sigui no ofès pel delicte, és a dir, encara que no s'hagi vist afectat directament pel delicte en qüestió”, afegeixen al recurs.

També aclareixen que, mentre l'acusació popular té una legitimació derivada del dret a participar a l'Administració de justícia i no cal afirmar que ha estat ofès pel delicte perquè se li reconegui el dret per exercir l'acció penal, l'acusació particular "deriva" d'un perjudici directe”.

"No podem deixar d'insistir en una cosa que la jutjadora 'a quo' ha menyspreat de manera injusta i de manera inexplicable i és que, entre altres finalitats perseguides per la nostra associació, hi ha la de prevenció general intimidatòria per evitar futures accions similars en locals de lleure nocturn o als voltants, sent aquest un interès col·lectiu no tan sols legítim sinó també encomiable", han sostingut.

Així, demanen a la jutge que admeti a tràmit el recurs i dicti una nova resolució perquè s'acordi acceptar com a acusació popular les patronals d'oci nocturn.