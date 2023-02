Arxiu - Logotip de l'Agència Tributària en una mampara a una Oficina d'aquesta agència

El Govern ha rebut un total de 85.284 sol·licituds a Catalunya les primeres 24 hores des que es va obrir l'ajuda de 200 euros per a persones amb rendes inferiors a 27.000 euros.

En un comunicat dijous, l'Executiu central ha explicat que el web de l'Agència Tributària ha registrat un total de 570.000 sol·licituds a tot Espanya durant el primer dia de termini.

Per províncies catalanes, a Barcelona és on s'han registrat més sol·licituds (61.442), seguit de Tarragona (10.868), Girona (8.027), i Lleida (4.947).

Aquesta ajuda té per objectiu “alleujar la cistella de la compra i protegir els col·lectius més vulnerables”, i es realitzarà en un pagament únic de 200 euros.

La poden sol·licitar treballadors per compte propi o aliè, o beneficiaris de la prestació o subsidi de desocupació el 2022 que l'any passat no superessin els 27.000 euros bruts de renda i el patrimoni dels quals --descomptant l'habitatge habitual-- no superés els 75.000 euros.