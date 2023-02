Llegeix Whitlock

Lee Whitlock ha mort a l'edat de 54 anys. L'actor va ser millor conegut per les seves aparicions a Grange Hill, Shine On Harvey Moon, Two Of Us i Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street.

La notícia va ser confirmada per l'agència d'actuació Urban Collective, que va compartir un comunicat a les xarxes socials.

"Trist per la mort del nostre client Lee Whitlock" , van escriure a Twitter. "Lee va ser un gran personatge i un gran actor que ha deixat un llegat de treball valent i innovador aconseguit a una edat particularment jove", van afegir.

Lee va saltar a la fama com a actor infantil, apareixent en programes com Shine On Harvey Moon, abans d'obtenir papers en programes de televisió populars com Casualty, EastEnders, Coronation Street i Grange Hill, on va interpretar Bevis Loveday durant quatre episodis.

Lee és recordat amb afecte per la seva interpretació de Phil a Two Of Us, un poderós drama LGBTQ+ de la BBC sobre la relació entre dos escolars, que es va emetre el 1987.

El 2007, va aparèixer a Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street, on va actuar juntament amb Johnny Depp i Helena Bonham Carter.