Mediàtic judici a Sòria per l'agressió en directe durant un TikTok. - EUROPA PRESS

La Fiscalia de Sòria ha mantingut aquest dimarts la petició d'un any de presó per un delicte de maltractament contra el jove que va agredir amb una bufetada la dona durant un directe a TikTok, a més de la privació de portar armes durant tres anys.

Pel seu parlte, l'advocat defensor, durant el judici que ha quedat vist per a sentència al Jutjat Penal número 1 de Sòria, ha demanat una sentència absolutòria per no haver-hi proves suficients i per "desajustaments" a l'informe policial.

Tant l'acusat com la pregunta víctima s'han acollit al seu dret de no declarar en un judici el veredicte del qual es coneixerà al final de la setmana.

El vídeo va acabar fent-se viral i va motivar la detenció durant unes hores, a finals de gener, de l?autor de l?agressió, que es va personar a la Comissaria per la repercussió del vídeo.

En el moment de l'agressió, durant el directe, la víctima va dir que l'havia copejat el pare, encara que després va explicar que era la seva parella qui l'havia bufetejada.