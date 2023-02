El líder de Més País, Íñigo Errejón / @EP

El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous per unanimitat (340 vots a favor) la Proposició No de Llei (PNL) de Més País que insta el Govern a crear permisos laborals de fins a dues setmanes als acompanyants de persones en risc de treure's la vida.

La PNL, votada finalment com una esmena transaccional amb el suport de PSOE, Unides Podem, Més País, Ciutadans i PNB, demana que, "en el marc del diàleg social", s'"analitzi i s'acordi" aquest permís perquè, " en situacions puntuals de risc imminent”, aquestes persones amb ideació suïcida “poden ser acompanyades i cuidades”.

Concretament, la iniciativa, molt similar a l'original, planteja que el permís l'atorgui el professional sanitari (metge o psicòleg) que atén la situació d'alt risc de suïcidi i que ho puguin sol·licitar les persones en situació d'alt risc de suïcidi per ser cures i acompanyats.

D'aquesta manera, el permís es concediria a la persona acompanyant/cuidadora designada pel pacient en situació d'alt risc durant un màxim de 15 dies. Aquest permís, a més, no suposaria que la persona acompanyant hagin de renunciar al salari.

En el debat de la PNL al Congrés dimarts passat, el portaveu de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, va ressaltar que aquesta mesura seria "una proposta barata i immediata davant d'un problema urgent". "Salva vides i democratitza el dret a la cura", va esgrimir.

Errejón ha insistit que "és clau" l'acompanyament de les persones amb problemes mentals, perquè "estar només multiplica la depressió o la ideació suïcida". "A Espanya milions de persones pateixen, fins a 11 es treuen la vida al nostre país al dia. És evident que això és un fracàs com a país", va lamentar.

Segons les xifres de l?Institut Nacional d?Estadística (INE), el suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya. A l'any, es produeixen un total de 4.000 morts per aquest motiu, fet que suposa "una xifra rècord".

El portaveu de Más País va reiterar que aquests problemes mentals tenen un causant principal, "el model de societat actual", que considera "psicològicament insuportable". "El model només subsisteix amb psicofàrmacs. Estem cada cop més comunicats però, no obstant, cada vegada estem més sols", va sostenir.

En la mateixa línia, el diputat va deixar anar que la diferència entre estar sol o acompanyat no pot dependre de tenir "70 euros a la setmana per anar al psicòleg". "Aquesta mesura costa diners però estalvia patiment i vides", va afegir.

Errejón va advertir, a més, que els familiars i amics de les persones en risc de suïcidi que veuen que no poden fer res per aquesta persona "sovint" deriven també en problemes de salut mental.

Des del PSOE, el diputat Omar Anguita es va comprometre que aquest permís de 15 dies fos finançat públicament, de manera que "no suposaria mai que l'acompanyant hagi de renunciar al seu salari".

Anguita va reconèixer que Espanya encara té "molt per avançar" tant en matèria de suïcidi com de cura de la salut mental. També ha apuntat que "queda un camí per recórrer per combatre l'estigmatització de les persones que demanen ajuda per tenir cura de la salut mental".

En qualsevol cas, ha recordat que el Govern en aquesta legislatura ha actualitzat l'Estratègia de Salut Mental, que portava congelada des del 2009, i ha posat en marxa el telèfon d'atenció al suïcidi 024, que des del funcionament ha atès més de 62.500 trucades i ha atès més de 1.200 suïcidis en curs.

Tot i recolzar la proposta, Rosa María Medel, d'Unidas Podemos, va qualificar la solució de Més País contra el suïcidi com "una mica pobre" i "un pegat". Per això, va proposar un "protocol de prevenció del suïcidi" que hauria de fer el Ministeri de Sanitat, en coordinació amb el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

Aquest pla, segons la formació morada, hauria de contemplar, entre altres punts, oferir un seguiment “estret” a les persones amb temptativa suïcida, en línia amb la proposta de Més País. A més, va instar a fomentar la coordinació entre urgències, equips de salut mental i serveis d'atenció primària.

Sara Giménez, de Ciutadans, es va mostrar partidària de la PNL de Más País però va reclamar afegir que es posin en marxa mesures per "desestigmatitzar" els problemes de salut mental al món laboral. "Milloraria l'adopció del permís per part de les empreses i els treballadors", ha assegurat.

PP: "PROPOSTA POC RIGUROSA"

La diputada popular Rosa Romero, també presidenta de la Comissió de Sanitat del Congrés, va retreure a Errejón que la seva proposta era "poc rigorosa" i tenia "importants llacunes per posar-la en marxa". "Quin professional ha de donar el permís? Per què dues setmanes i no tres? Quin criteri professional hi ha?", va assenyalar.

En la mateixa línia, ha defensat que aquesta proposta suposaria "començar la casa per la teulada". "És una mesura aïllada en comptes d'un pla integral. Deixem-nos de pegats", va reivindicar.

Per a Romero, el que Espanya necessita per lluitar contra aquest flagell és "aprovar un Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi", que hauria d'estar liderat des del Ministeri de Sanitat, com "tenen la majoria de països d'Europa".