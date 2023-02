L'Espanyol rep al RCDE Stadium el Mallorca, en un partit d'alta intensitat. | @EP

Les pregàries dels aficionats periquitos no han funcionat i l'estrella de l'equip, Joselu , tot i tornar a la convocatòria per la lesió als isquiotibials, no arrencarà a l'onze titular . L'Espanyol rep a casa un Mallorca , aquest any, espectacular. El partit arrenca a les 14:00 al RCDE Stadium i es retransmet per DAZN La Lliga.

Javier Aguirre va aterrar, l'any passat, en un equip que estava condemnat a baixar . De la mà del mexicà, els mallorquinistes van aconseguir la permanència, però els seus desitjos no hi van quedar. Amb afany i esforç, ara poden presumir de ser a la vuitena posició a la classificació i, a instàncies del que passi a la jornada, podrien ficar-se en zona europea si aconsegueixen vèncer l'Espanyol. L'equip liderat per Dani Rodríguez vol seguir sumant després de vèncer el Reial Madrid i el Vila-real les últimes setmanes. El més perillós i al qual no li podem perdre l'ull de sobre: el kosovar, Vedat Muriqi .

L'Espanyol vol ampliar els bons resultats i allunyar-se al màxim possible de la zona crítica de la taula. Els de Diego Martínez compta amb la recuperació de la referència ofensiva, Joselu , que encara que no arrencarà a l'onze, s'espera la seva anhelada aparició al llarg del matx, a més del central mexicà César Montes que, malgrat els dubtes, aconsegueix entrar-hi a l'onze titular. Repeteix al' onze el porter Fernando Pacheco . La titularitat de l'últim partit i el seu bon acompliment semblen haver convençut el tècnic que deixa el jove Álvaro Fernández a la banqueta. A priori, amb l'alineació confirmada a la mà, sembla que l'esquema que proposa Martínez dibuixa un 4-4-2; malgrat això, la flexibilitat que caracteritza el conjunt periquito suposa que podrien acabar mutant en un trident al centre del camp, passant Denis Suárez o Aleix Vidal a un dels extrems o el doble pivot amb Vini Souza i Darder .

ALINEACIONS CONFIRMADES

Espanyol : Fernando Pacheco; Brian Olivan, Sergi Gómez, C. Montes, Óscar Gil; Vini Souza, Darder, Denis Suárez, Aleix Vidal; Puado, Braithwaite

Mallorca : Rajkovic; Jaume Costa, Nastasic, Raíllo, Valjent, Pabo Maffeo; Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez, Kang-in Lee, Tino Kadewere; Vedat Muriqi