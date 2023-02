El vigilant està lluitant tant per ell com pels seus dos companys, ja que un està de baixa per depressió a causa del que ha passat. | @EP

El mes d'octubre passat Kiko Rivera ingressava d'urgència a l'Hospital Verge del Rocío després de patir un ictus i dies més tard un familiar d'un malalt denunciava a través del seu compte oficial de Twitter el suposat tracte de favor que li estaven donant al fill d'Isabel Pantoja. Una notícia que no tenia gaire transcendència, però que s'ha endut llocs de treball.

El vigilant de seguretat de l' Hospital Verge De Rocío de Sevilla , Juan Carlos, acomiadat del seu lloc de treball pel suposat tracte de favor Kiko ha negat rotundament que sigui cert: “no és cert, Luis Rollán, Raquel Bollo i Antonio Cortés han anat en qualitat d'amics, i han anat amb les seves passades corresponents, dues passades que tenien com a seguretat allà no podem fer res, vetllem per la seguretat de qui hi sigui”.

"CAL TALLAR CAPS"

Juan Carlos ha deixat clar que en cap moment van deixar passar a més visites per ser el DJ, l'únic que els competeix a ells com a vigilants de l'hospital és la seguretat: "es truqui Kiko Rivera o qui sigui, nosaltres no fem control d'accés, això ho fan els auxiliars, nosaltres estem a les urgències què passa? Doncs que cal tallar caps, això ha sortit a la llum a Twitter i automàticament se'ls obre als companys dos expedients disciplinaris on el suspenen de sou i feina 16 dies i a mi per les mateixes causes m'acomiaden”.

El vigilant està lluitant tant per ell com pels seus altres dos companys, ja que un està de baixa per depressió a causa del que ha passat: "el dia 1 tinc una concertació de 10 a 13 al ressol, just davant de la seu de ' Ilunion ' per demanar la meva incorporació immediatament i que als companys se'ls reintegri el que ha perdut, exactament el que volem que aquesta sanció se'ls tregui".

Per reforçar el seu argument, Joan Carles ens comenta que la germana de Kiko, Isa Pantoja , no va poder passar quan va estar a l'hospital perquè no va acudir en l'horari de visites: "exactament, va estar la germana al seu dia, que precisament ens va agafar a nosaltres, i no va entrar, no era hora de visita hi havia i segueix instal·lat un protocol Covid a l'hospital i no tenia passi tampoc”. D'aquesta manera, sembla que arran d'aquest tweet, l'hospital va prendre mesures que aquest vigilant ens assegura injustes.