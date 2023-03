Dona jove fent esport en un gimnàs aixecant peses. | @EP

Fins ara, la majoria dels estudis sobre els factors de risc del virus del papil·loma humà (VPH) se centren en factors sexuals o infeccions ginecològiques a les dones; tanmateix, quin paper tenen els hàbits de vida saludables i el benestar general en el desenvolupament de la malaltia?

Ara, un estudi publicat a 'Sec. Gynecological Oncology' ha investigat l'associació entre l'activitat física, una bona dieta, la qualitat del son, la depressió i l'ansietat i el risc d'infecció pel VPH, un virus que pot causar diferents tipus de càncer, inclòs el de coll uterí .

L'estudi, del qual és coautor el doctor Yantao Li (de BGI Genomics, proveïdor de proves genètiques amb seu a la Xina), mostra que dos factors de l'estil de vida semblen demostrar una relació significativa amb la infecció per VPH: l'activitat física i l'equilibri dietètic . Mentrestant, la malaltia actual o els antecedents de malaltia no es correlacionen significativament amb el VPH.

Un total de 495 dones entre 18 i 59 anys van ser reclutades a través d'una plataforma digital d'eSalut a Shenzhen (Xina), i se'ls va avaluar l'activitat física, l'equilibri dietètic i la infecció per VPH mitjançant qüestionaris i proves d'assaig de genotips del VPH.

FACTORS DE L'ESTIL DE VIDA

L'activitat física es va avaluar mitjançant qüestionaris autodeclarats, en què es preguntava als participants sobre la freqüència i la durada de la seva activitat física en el darrer any. Aquestes dades es van fer servir per classificar les participants en tres nivells d'activitat física : baixa, moderada i alta. Al grup d'activitat alta es van incloure les dones que van declarar fer més de 300 minuts d'activitat física d'intensitat moderada o més de 150 minuts d'activitat física d'intensitat vigorosa a la setmana.

Com calia esperar, les pacients amb un nivell alt d'activitat física tenien menys probabilitats d'infectar-se pel VPH en comparació amb les participants amb un nivell baix d'activitat física. Això suggereix que l'activitat física regular pot tenir un efecte protector contra la infecció per VPH.

L' equilibri dietètic es va avaluar mitjançant un qüestionari validat de freqüència d'aliments. Aquestes dades es van fer servir per calcular la puntuació de diversitat dietètica (DDS) de cada participant, que és una mesura de la varietat dels diferents grups d'aliments consumits. Una DDS més gran indica una dieta més equilibrada.

L'estudi va revelar que la prevalença de la infecció per VPH era significativament menor en les dones amb més DDS que en les dones amb una DDS menor. Això suggereix que una dieta amb un consum més gran de fruites i verdures i un menor consum de greixos i sucres pot tenir un efecte protector davant la infecció per VPH.

EQUILIBRI ENTRE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA DIETA SEGONS ELS SEROTIPS DEL VPH

Pel que fa als serotips del VPH, la prevalença de proporcions implicava un 80,66% de VPH d'alt risc, un 13,81% de VPH de risc intermedi i un 5,52% de VPH de baix risc. El VPH 52 va tenir la prevalença més gran (19,89%) dels VPH d'alt risc, seguit del VPH 16 (11,05%), el VPH 51 (9,39%) i el VPH 18 (4,42%) .

La majoria de les infeccions per VPH van correspondre a un únic serotip de VPH (83%) i l'equilibri dietètic va ser la diferència més significativa entre les infeccions úniques i múltiples per VPH. Per tant, els autors recomanen dues solucions per millorar l'equilibri de la dieta. Una és garantir el consum adequat de productes lactis i aliments d'origen animal amb vitamina A . Una altra és menjar més fruites (per exemple, tomàquets) o verdures .