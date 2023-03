Tinder / Flickr

Tinder és una plataforma on tothom intenta donar la seva millor descripció per cridar l'atenció dels seus pretendents. Potser és per això que hi ha un perfil que ha cridat particularment l?atenció i que s?ha fet viral després d?admetre que va matar algú.

"Seguiries estimant-me encara que et digués que vaig matar algú? (Va ser en defensa pròpia, obvi)", diu la descripció. Veritat o mentida, la veritat és que potser no és la millor introducció d'un mateix per conquerir algú.