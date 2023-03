Quan vaig fer el període d'instrucció de reclutes, una de les primeres coses que vaig sentir entre els meus companys de files era que havíem de passar desapercebuts, i no destacar en res, ni com a bons ni com a dolents . Jo escoltava en silenci aquelles paraules que no admetien discussió i no volia perdre el temps entrant en debat i en matisacions. En general, prefereixo actuar sobre assegurança, però si cal discutir per alguna cosa que sigui per alguna cosa que valgui la pena; sense por i amb cap és un lema que intento seguir.

Avorreixo intensament l'abús que, en qualsevol de les formes, humilia i vulnera. Té per oposat tractar els altres amb respecte i dignitat. I això es fa per convicció i sense paternalisme, sense reclamar res a canvi. Al seu llibre Tus líneas rojas (Zenith), el psicòleg Tomás Navarro convida a sospitar dels que inverteixen molt de temps i esforç a comunicar com són de bons. És clar que així que se'ls contraria, es fan els ofesos (exerciten el victimisme) o denigren de manera atroç qui qüestioni les seves hipòtesis o les seves tesis. Facis el que facis, sempre es permetran criticar-te, menysprear-te o tractar-te amb indiferència, per això convé ser fort en la consciència que no ser valorat no suposa que no tinguem valor; de vegades, aquest és precisament el senyal de la nostra vàlua.

No hem d'esperar afecte ni benevolència d'aquells que només es preocupen del que és seu ; de vegades, això passa a la pròpia família . Estic d'acord amb Navarro quan diu: “Algunes famílies s'assemblen més a una secta que a una estructura amorosa”, amb buits i incongruències.

Cal sortir dels cercles d'influència tòxics i no sotmetre's als senyors de la terra que exigeixen una identitat única i que fan xantatge, no només afectivament. Cal posar límits i línies vermelles als qui distorsionen i falten el respecte a la realitat, i sempre de manera proporcionada i contundent, amb sentit crític. Per això es requereix tota una vida de treball i preparació, reabsorbint les empremtes emocionals. Suportant amb intel·ligència, paciència i saviesa que siguem invisibles i silenciats.

Invisible (Núvol de tinta) és el títol d'un relat d'Eloy Moreno. Descriu les causes i els efectes d'un assetjament escolar, mortificant i odiós. El nen que fa cinc dies que dubta entre si dir alguna cosa o callar com ho havia fet fins aleshores, sense saber si havia estat “un covard o només un supervivent”. Des de fora la realitat és una altra. El pare que s'està adonant, finalment, que per educar un fill cal estar-hi. L'agressor acostumat a l'absència de paraules i d'afecte: Havia començat una cosa que no sabia com parar, i en no tornar-li l'empenta es va adonar que podia continuar. Cada dia en voldrà més, mentre no t'enfrontis cara a cara seguirà així o pitjor. La víctima pensava que, si no feia res i no plantava cara, al final el deixarien tranquil; tot al contrari”.

No totes les víctimes estan en condicions de rebel·lar-se per la seva dignitat ofesa i necessiten un reforç i suport que potser mai no arribarà. En el cas que ens ocupa, professors i companys fan sovint els ulls grossos: cosa de nens, diuen. I es converteixen en l'altra cara de la violència , la que no s'esmenta: la de qui mira i no hi veu ni fa res; potser entre pòsters trucant a la solidaritat dels pobles ia col·laborar per un món millor. Tot i la seva estimada verborrea, són els col·laboradors necessaris per al dany infligit. No es donen per assabentats i es converteixen en monstres amb la seva omissió, són cops invisibles que no deixen marca. De forma pràctica s'ensenya que mentre no em toqui a mi, això no és cap problema . Però un gest pot canviar la dinàmica de maltractament desencadenada. Un gest decidit, enèrgic, proporcionat que massa vegades no s'arriba a donar. Per contra, s'assimila que cal fer-se invisible: ningú no veu qui entra l'últim a l'institut i en surt el primer. S'aprèn que cal passar desapercebut i no semblar llest o aplicat: “és millor ser dels mediocres, no destacar ni per dalt ni per baix”, no aixecar mai la mà quan el professor pregunta alguna cosa que hom sap.

“El que és dolent de ser invisible és que tampoc et veu qui vols que et vegi”. Si un vol ser invisible, no pot reclamar després que se'l vegi i distingeixi. I si vols desaparèixer, i tràgicament ho aconsegueixes, llavors tornes a la visibilitat, irremeiable i demolidora.