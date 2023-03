Darío Janeiro secretari del CPXG i el degà Francisco X González Sarria presentant el segell NRede a la seu del Col·legi

El Rexistro de Mitjans Dixitais Galegos (NRede) cerca posar en valor la tasca del periodisme digital en un moment en què Internet està desbordada d'informació no sempre fiable. La marca que ja llueix Galiciapress ajuda el públic a localitzar quins espais informatius ofereixen garanties professionals i ètiques.

Per aconseguir el segell de qualitat, les capçaleres han de complir una sèrie de requisits, com estar legalment registrats a Galícia i comptar a la seva plantilla amb periodistes col·legiats. També cal que produeixin informació pròpia i no es limitin a servir d'altaveu de comunicats de premsa.

A més, els diaris digitals coberts per NRede han de complir les normes deontològiques i ètiques que garanteixen una producció professional de notícies, sense un objectiu purament comercial. No poden estar elaborats només per personal en pràctiques i l'empresa editora ha d'estar al dia amb les obligacions tributàries.

Galiciapress forma part de PressDigital Group, el grup editorial que també pertany a Catalunyapress , Pressdigital , i Vilapress . PressDigital Group va adquirir la marca Galiciapress el 9 de juliol del 2009.

