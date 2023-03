Joan Laporta, president del FC Barcelona / @EP

S'acosta la data límit perquè la directiva del Barça tanqui el finançament del futur Espai Barça , amb un finançament de màxim 1.500 milions d'euros. Joan Laporta, el president del Barça, va explicar al Cercle Eqüestre: "El finançament ja el tenim, però estem estudiant alternatives per millorar les condicions". Goldman Sachs és, en primera instància, el que està més ben col·locat per aportar el finançament d'aquest projecte faraònic, però sembla que estaria estrenyent les femelles a la junta blaugrana.

Segons explica Vozpópuli, el banc americà estaria intentant fixar un interès que no baixi del 10%, mentre que la junta directiva busca acordar el 6%. Aquest increment d'interessos ve promogut per diferents motius: la volatilitat dels mercats a causa de la fallida de Silicon Valley Bank, i l'esclat del cas Negreira, del qual hauria demanat explicacions que no els van convèncer.

A tot això cal sumar-hi l'expedient que ha obert la UEFA al Barça i que amenaça els blaugranes de quedar-se fora de la competició europea el proper any. Aquesta hipotètica sanció afectaria de manera directa les arques del club blaugrana, ja que el privaria d'uns 100 milions d'euros de cara a la temporada que ve. Això podria provocar que l'entitat optés per endarrerir un any el trasllat a Montjuïc i es quedés una temporada més al Barça per pal·liar la pèrdua d'ingressos.

Per tant, l'adjudicació de les obres a la turca Limak queda pendent d'aconseguir prèviament el finançament, que s'ha de tancar abans del 31 de març, encara que amb l'alternativa d'ajornar l'operació fins a dos mesos sota certes condicions.