Aquest cap de setmana ha estat carregat d‟actes polítics rellevants. Mentre l'esquerra de l'esquerra vitoreava Yolanda Díaz com la futura "presidenta " del nostre país. A l'Hospitalet el president P edro Sánchez participava a la trobada municipalista dels socialistes catalans , deixant-se veure també a Abrera per veure "in situ" les obres de la B-40 .

Díaz va repartir "biquins" i "superabraçades". I va endolcir, entre altres, les orelles del seu partner a Catalunya, Ada Colau , per "haver portat Barcelona a ser referent internacional" segons ha dit. I l'actual alcaldessa barcelonina es va emocionar amb el complert públic, a llàgrima viva, en un espectacle impostat rodó, on Podem i la seva plana major no van participar oficiosament. En un acte mesurat més d'aquest teatret polític molt d'esquerres: si es troben a faltar a dos metres de distància mentre es fan manetes per sota de la taula. Molt a l'estil Pimpinela, vaja, entre vells coneguts.

Tot i que la veritat és que allà hi havia Jessica Albiach , el dofí de Pablo Iglesias a Catalunya, que atenta seguia l'acte amb somriure incorporat i aplaudiment disposat. Ubicada a prop dels seus en altre temps companys de fatigues de Más País, amb els quals mai no han deixat de compartir camí, Rita Maestre i Iñigo Errejón. El pacte a Catalunya està més que rubricat i executat i el espavilat gallec Borja Sant Ramon de Podem Galícia amb la seva presència donava el seu suport incondicional a "la seva paisana" de sumar per "sumir-se al carro". Una piscina on tots es llencen amb paracaigudes perquè no és plena de tanta aigua perquè surin tots els que s'hi volen ficar. Les llàgrimes de Colau són les de qui se sap fora i es vol a dins perquè és sabut que les victòries són de tots i les derrotes solitàries.

I per si us ho vau perdre aquí podreu reviure aquest "minut d'or" que Yolanda Díaz va dedicar a Ada Colau ple de pur cinisme polític.

Per a la majoria de barcelonins i/o persones que vivim o treballem a la Barcelona de Colau aquestes paraules ens van sonar a “banya cremada”. Per què?, perquè no tenim una ciutat millor sinó que ha empitjorat en molts aspectes imputables a l'alcaldessa i les seves decisions “ideològiques”.

És a la part social, on aquesta esquerra de l'esquerra - dels comuns que es van menjar al Podem català i ara són Sumar - punxa estrepitosament als seus plantejaments a la ciutat més important de Catalunya, Barcelona. Aquest partit que diu “Sumar” i abraçar els que més necessiten i que en realitat són els que més abandonats se senten. Els serveis socials de Barcelona són els que més es gasten del país i més crítiques reben dels seus propis treballadors que són els primers precaritzats, són a qui no se'ls compleixen a les nòmines el seu propi conveni si estan externalitzats. Curiós no?

Colau va permetre que el seu regidor favorit Eloi Badia i tots els que volguessin del seu equip de govern es presentessin a una ampliació d'una borsa de treball del mateix ajuntament o on governa i que ha generat que prop de 50 treballadors socials i educadors es vegin ara a el carrer. En un acte administratiu executat amb una falta d'ètica superlativa, atès que cap sindicat del consistori no va sol·licitar una "ampliació" d'una borsa de treball "urgent" d'un concurs sense resoldre durant 2 anys.

Aquesta és la Barcelona que avergonyeix les persones honestes, que això de viure del que és públic no entra en els seus plans. Però de la qual Yolanda Díaz no en parlarà en els seus embafadors discursos. És el moment de les dones sí, però que ho sigui, per favor, de les dones honestes, “presidenta”.

Perquè les dones que pateixen violència necessiten treballadores que les atenguin en les millors condicions laborals i que no hagin d'anunciar una vaga perquè se les escolti . Quina mena d'exemple dóna Colau amb aquesta manera de gestionar l'àrea social de l'Ajuntament de Barcelona sota la seva responsabilitat? Quines dones poden sentir-se protegides o escoltades així? Quina credibilitat té algú així quan diu que lluita contra la bretxa salarial i els drets de les dones? A mi em sembla que cap i sent Díaz, la Ministra de Treball hauria de donar exemple i forçar el ple compliment de drets laborals al consistori de la seva estimada Colau. Perquè hi ha molta cullera de pal a casa de la ferrera Ada.

Com tampoc tenen credibilitat aquelles dones que decideixen precaritzar les 4.000 treballadores familiars que atenen més de 24.000 persones dependents a Barcelona , i desoixen que les “illes socials” són un fiasco . La "sororitat" aquí brilla per la seva absència, el feminisme té una bena als ulls i res no fa pensar en una Barcelona internacionalment aplaudida, per aquest clar retrocés en drets bàsics, els de ser atès des de la qualitat i no des d'una doble precarietat . la dels qui treballen i les persones a qui per dret els pertanyen ser molt ben cuidades. A la Llei de dependència els drets a més de ser reconeguts han de poder exercir-se i gaudir-se. Menys llàgrimes televisives o radiofòniques i més fer el que toca. Barcelona és sensible i vol ser governada per qui demostra la seva especial sensibilitat pels més vulnerables de debò i la gent en general.

Plorar molt no converteix ningú automàticament en algú empàtic encara que ho pugui semblar. Hi ha qui sense plorar contribueix al somriure dels altres fent sense descans a l'oceà barceloní. Potser aquest món necessita més “Mama Llum” i menys “mamma” Colau. Potser més “Papàs” Ferrans Busquets i menys “Padrins” Badia. Tindríem una Barcelona més humana, sana, més ben cuidada i menys contaminada. Tindríem més del que suma de debò i menys del que ens resta.

Potser un contenidor pot acollir un habitatge temporal, però no és un èxit fer créixer el parc d'habitatges barceloní contenidor a contenidor. Sí que ho fa més estable un habitatge permanent per a aquells que viuen en la precarietat habitacional. És un fracàs per molts llacets i somriures que se li pintin a sobre. No cal renunciar a la qualitat a l'abast de tothom. També la qualitat residencial ha de ser accessible i viure en un contenidor, no em sembla apostar per la qualitat amb permís de la presidenta que aspira a gestionar un país. Aquest tipus d' arquitectura de tireta a més requereix un costós manteniment constant segons els experts. Si l'habitatge per als que no en tenen passa des del públic pel reciclatge de contenidors, apaga i anem. Quin país estem construint així? Un país de diverses velocitats? És aquest el país on volem viure? De veritat?

Si Barcelona és l'exemple a seguir en l'àmbit social i en l' urbanisme , amb les "supernyaps" a l'aire lliure, batejades com a "superilles" no vull una presidenta així per al meu país. No vull una presidenta així amb abraçades i sense abraçades. La veritable dolçor es demostra en la qualitat que s'imprimeix als actes, perquè les paraules tots sabem que se les emporta el vent després d'un inicial i esperançador “puc prometre i prometo”.

Yolanda Díaz s'hauria de passejar per la Barcelona real, aquella que trepitgem la gent que viu i treballa en aquesta ciutat en altre temps orgullosa de si mateixa i ara deixada en mans d'una ideologia la de l'esquerra de l'esquerra que menteix sense desvergonyiment, assenyala sense ruboritzar-se, crida a plaer, amenaça sense mesura i rega, rega i rega amb els diners de tots barcelonins, veïns i empreses a qui diuen a més a les idees i projectes més indecents sense despentinar-se i dormint a cama solta. En un "tot val" que sobrepassa el Maquiavel més pur. Els "salva pàtries" o els "salvadors/res del poble" tendeixen a assemblar-se als seus actes quotidians més a Atila líder dels Hunos que no deixava créixer l'herba per on passava que a Nelson Mandela.

Disculpi'm si quan la Ministra de Treball, Yolanda Díaz, fa un discurs de campanya agafo una bici i em faig una passejada. Vostè que va ser escollida a "dit" i no baixa d'aquest lloc des que li va regalar el seu amic Pau no em fa pensar que representi la paraula esperança en cap de les seves accepcions, però sí totes les del desencís . El desencís de diverses generacions a qui els llums de Sumar ja no els atrauen com ho van fer els cants de sirena podemites, perquè vostès que ocupen aquest espai polític són els mateixos tota l'estona.

Disculpi'm, Sra. Díaz i companyia, perquè vull i penso en un país lliure i crític, un país millor. L'abstenció es mostrarà orgullosament "outsider" davant de les vostres "milongues presidencials". Perquè no calla ni atorga, sinó que parla alt i clar.

Estimats lectors només quan pensem convertim aquesta societat, individu a individu en alguna cosa millor.